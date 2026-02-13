Costurile pentru mini-reactoarele de la Doicești, dezvăluite de premier. „Estimarea mea e că nu o să vedem o investiție imediată”

Premierul Ilie Bolojan consideră că sunt mai fezabile investițiile în retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă și extinderea Unităților 3 și 4 decât cele în mini-reactoarele de la Doicești. Suma necesară pentru investiția de la Doicești este de 6-7 miliarde de dolari, a dezvăluit premierul în cadrul unui interviu la Europa FM. Această sumă este pentru construirea unei capacități totale de 462 MW, care reprezintă 66% dintr-un reactor de la Cernavodă.

Acționarii Nuclearelectrica au decis, joi, la solicitarea ministrului Energiei, Bogdan Ivan (PSD), să ia decizia finală de investiție în proiectul mini-reactoarelor inovative de la Doicești, care urmează să fie dezvoltate de americanii de la NuScale, potrivit unei informări pe BVB.

Studiile făcute până acum pentru aceste mini-reactoare au costat peste 200 milioane de euro, urmând să mai cheltuite alte aproape 600 milioane de euro, până la construcția propriu-zisă, potrivit documentelor Nuclearelectrica.

Decizia a fost luată în ciuda faptului că un document oficial al Nuclearelectrica arată existența unor riscuri legate de funcționarea conformă a reactoarelor modulare mici (SMR), inclusiv emanații de gaze în zonă.

„Este o suma destul de mare care înseamnă 6-7 miliarde de dolari”, a spus premierul, în interviul de la EuropaFM.

Până acum, Ministerul Energiei nu a precizat câți bani ar fi necesari pentru construirea a șase mini-reactoare, fiecare de 77 MW, la Doicești. De aceea informația premierului a fost dată în premieră.

Pentru comparație, retehnologizarea Unității 1, de 700 MW, de la Cernavodă, investiție prioritară a Nuclearelectrica, este estimată la 1,9 miliarde de euro, fără TVA.

Bolojan: „Vor trebui identificate, dacă se vor identifica, surse financiare”

Premierul Ilie Bolojan a spus că trebuie găsite sumele necesare investiției de la Doicești.

„Ieri conducerea Nuclearoelectrica si cea a Ministerului au constatat ca s-a terminat o fază, a doua, s-a terminat un studiu de fezabilitate care arată ca ar putea exista condiții în viitor pentru a se realiza această investiție. Asta ar însemna ca în perioada următoare vor trebui identificate, dacă se vor identifica, surse financiare pentru a se realiza această investiție”, a declarat premierul.

Acesta a mai spus că „în planul de afaceri va trebui calculată formula prin care această energie care s-ar produce intră într-o zonă de consum”.

„Etapa de investiții viitoare va trebui definitivată după ce se va găsi formula de finanțare”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan crede că sunt mai fezabile alte investiții

Acesta crede că nu va fi făcută prea curând investiția, din cauza sumei foarte mari. „Având în vedere suma foarte mare de bani care trebuie acoperită, având in vedere complexitatea unor astfel de proiecte si faptul ca sunt la început, estimarea mea este că nu o sa vedem o investiție imediată”, a spus premierul.

În opinia acestuia, sunt mai fezabile alte investiții.

„Din punctul meu de vedere, având experiența anilor trecuți, investiția pe care o avem în curs de modernizare a Reactorului 1 de la Cernavodă și de extindere a celor două noi reactoare este o investiție care se bazează pe o tehnologie pe care am operat-o ani de zile, care este în piață si unde există astăzi surse de finanțare care ne fac să credem ca acest proiect pe nuclear, care e o sursă buna de energie pentru Romania in anii următori, este mai fezabil decât aceasta investiție de tip nou”, a adăugat premierul.

Afacerea cu terenul de la Doicești

În compania de proiect RoPower Nuclear SA care se ocupă de mini-reactoare, compania de stat Nuclearelectrica și compania privată Nova Power and Gas dețin fiecare câte 50%.

Firma Nova Power and Gas era proprietara terenului de la Doicești pe care ar urma să fie construite mini-reactoarele. Acest teren îl cumpărase în 2021, cu câteva luni înainte să fie lansat proiectul. Anul trecut, în vară, a vândut terenul către compania de proiect care o deține împreună cu Nuclearelectrica, a recunoscut compania de stat, la solicitarea HotNews.

Terenul a fost achiziționat în 2021 cu circa 5 milioane de euro și vândut anul acesta cu peste 40 milioane euro, au declarat pentru HotNews surse din Nuclearelectrica, sub protecția anonimatului. Suma nu a fost confirmată oficial de Nuclearelectrica, susținând că este “confidențială”.

Chiar dacă a vândut terenul, care era aport la proiect, Nova Power and Gas a rămas partener în compania de proiect cu o participație de 50%. Aceasta în condițiile în care Nuclearelectrica este cea care asigură finanțările de sute de milioane de euro.