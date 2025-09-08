Ilie Bolojan a discutat situația economică a României cu mari investitori străini

Ilie Bolojan, la întâlnire cu o delegație de investitori străini / FOTO: Guvernul României

O delegație de investitori internaționali, coordonată de J.P. Morgan, a ajuns, luni, la Guvern, pentru a discuta cu premierul Ilie Bolojan. Premierul și investitorii străini au discutat situația fiscal-bugetară a României, potrivit unui comunicat al Executivului.

Premierul a prezentat investitorilor măsurile pe care Guvernul le-a adoptat pentru reducerea deficitului bugetar, se mai arată în comunicat.

Participanții la întâlnire au discutat și despre faptul că stabilitatea politică internă este „esențială pentru continuitatea reformelor și pentru menținerea predictibilității în mediul economic”.

În acest context, Guvernul a prezentat pachetele de măsuri aflate în curs de implementare și pregătire, precum și modul în care acestea răspund atât cerințelor de responsabilitate fiscală.

„România încă prezintă interes pentru investitori”

Guvernul susține că reprezentanții delegației consideră că România rămâne o țară de interes pentru piețele financiare, „remarcând atât oportunitățile de creștere, cât și necesitatea unor politici clare de responsabilitate fiscală”.

Delegația de investitori străini se află într-o vizită de lucru în mai multe state din Europa Centrală și de Est, a precizat Guvernul.

La discuție au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific în Cancelaria Prim-Ministrului, Ionuț Dumitru.

Întâlnirea a avut loc la o zi după ce parlamentarii au respins cele patru moțiuni de cenzură depuse de opoziție împotriva Guvernului.

Reamintim că în urmă cu o săptămână, Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea pe cinci dintre cele șase proiecte din pachetul fiscal 2.