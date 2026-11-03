Ilie Bolojan a făcut un turneu discret prin județe, iar unii primari PNL l-au sfidat. „Suntem uniți”

Absența primarilor din organizațiile sudice ale PNL de la întâlnirile cu Ilie Bolojan au legătură cu tensiunile mocninde din interiorul partidului, potrivit mai multor lideri locali care au discutat cu HotNews.

După intrarea în opoziție, președintele PNL Ilie Bolojan a plecat în turneu. Șeful partidului merge, rând pe rând, în filialele PNL din țară. Este „ruta de dezbatere și convingere”, înainte de Congresul în care liberalii își vor alege noua conducere, au spus mai mulți politicieni din surse PNL pentru HotNews.

Primarul Monica Ceaușescu, Cuza Vodă: „Motivul pentru care nu am participat este că mi-aș fi dorit să fim toată echipa”

Majoritatea primarilor liberali din județul Călărași nu au fost prezenți marțea trecută la ședința PNL organizată cu ocazia vizitei lui Ilie Bolojan în județ.

Boicotul lor este semnul solidarizării cu fostul președinte al filialei PNL Călărași Ciprian Pandea. Pandea a ajuns pe lista neagră a PNL după ce l-a susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

În prezent deputat de Călărași, Pandea nu a fost invitat de Bolojan la ședință. Nici tatăl său, primarul comunei Ștefan cel Mare din Călărași, Nicolae Pandea, nu a primit o invitație.

„Noi suntem uniți, suntem o organizație unită. Motivul pentru care eu nu am participat este că mi-aș fi dorit să fim toată echipa. Eu cred că scopul întâlnirii era să fim toată echipa acolo și să discutăm tot ce s-a întâmplat la nivel național și ce resimțim și noi”, a explicat Monica Silvia Ceaușescu, edilul din Cuza Vodă, pentru HotNews.

Primarul din Cuza Vodă spune că a luat decizia dupa ce s-a consultat și cu alți membri ai filialei.

Liderul informal a rămas Pandea

„Am sunat câțiva colegi și recunosc că l-am sunat pe domnul deputat Ciprian Pandea, care este și președintele nostru de la PNL Călărași. Însă mi-a spus că nu a fost invitat. L-am mai sunat și pe domnul primar Nicolae Pandea, care are cele mai multe mandate din organizația noastră. Mi-a spus că nici dumnealui nu a fost invitat și, din respect, am sunat și le-am spus că nu pot să particip”, a adăugat Ceaușescu.

Ciprian Pandea a fost schimbat recent de la conducerea filialei cu un om din echipa lui Bolojan: George-Cătălin Șerban.

Un alt primar din județ, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru HotNews că majoritatea edililor din județ îl tratează în continuare pe Pandea drept liderul filialei, în ciuda deciziei conducerii de la București.

Teleorman, un alt județ „arid” în campania președintelui PNL

La ședința Biroului Politic Județean Teleorman la care a fost invitat Ilie Bolojan au participat doar patru dintre cei douăzeci și nouă de primari. Surse din partid susțin că absențele au fost o urmare a unor presiuni venite dinspre „interpuși” ai taberei Thuma.

„Sunt speriați, manipulați”, susține un liberal contactat de HotNews. Partizan al lui Bolojan, acesta vede „solidaritatea” drept una impusă de puterea informală a lui Thuma.

Deși liderul filialei PNL Teleorman este, de mai bine de doi ani, un liberal din echipa lui Bolojan, Dan Constantin, reprezentanții PNL din județ sunt împărțiți între cele două tabere care concurează pentru conducerea partidului.

De ce merge Bolojan în filialele în care este nepopular

De când a plecat de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan a ajuns la sediile PNL din Covasna, Călărași, Teleorman, Oradea, Timiș și Caraș-Severin. Întâlnirile sunt discrete – nu le anunță nici președintele PNL, nici Biroul de Comunicare al Partidului Național Liberal.

Faptul că două organizații din sfera de influență a taberei Thuma sunt între primele destinații ale turneului lui Bolojan nu este întâmplător, susțin surse liberale contactate de HotNews. Călărași și Teleorman sunt două filiale despre care actuala conducere crede că și-ar mai putea schimba direcția, spre deosebire de alte echipe din Regiunea Sud-Muntenia, unde influența președintelui Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma este mult mai împământenită.

„Cei care nu sunt de acord, n-au decât să plece”

Ilie Bolojan le-a transmis un mesaj tranșant liberalilor duminică, în conferința de presă pe care a susținut-o la sediul PNL Timiș.

„Decizia de a intra în opoziție și de a nu mai colabora cu PSD este o decizie care a fost luată de o majoritate consistentă de colegi. Prin urmare, aceasta este direcția pe care o va urma partidul. Cei care sunt de acord cu asta vor activa în interiorul Partidului Național Liberal, cei care nu sunt de acord și doresc ca PNL să fie o clonă a PSD sau un breloc al acestui partid n-au decât să plece pe drumul pe care și-l doresc”, a declarat Bolojan, citat de ziarul local banatulmeu.ro.

Luni, liderul PNL se află în Caraș-Severin, pentru o nouă întâlnire cu lideri locali și județeni.

Lupta pentru putere în PNL

Congresul pentru validarea unei noi conduceri ar trebui să aibă loc cel târziu în iulie 2027, când expiră mandatul pe doi ani pe care liberalii i l-au dat lui Ilie Bolojan. Însă, voci din PNL vorbesc despre organizarea unui Congres Extraordinar chiar în câteva luni. Motivația ar fi nevoia unei „limpeziri a apelor” cât mai rapidă cu privire la conducerea de drept a partidului, după ce instanța a anulat deciziile prin care liberalii și-au ales o nouă echipă, fără susținătorii lui Adrian Veștea.

Funcția de președinte este râvnită și de Alin Tișe, lider din tabăra contestatarilor, care conduce în prezent Consiliul Judeţean Cluj, potrivit unor surse liberale.



Rectificare: Într-o versiune anterioară a acestui articol, numărul de primari PNL din Călărași care au participat la întâlnirea cu Ilie Bolojan a fost 6 din 19. Numărul corect este 9 din 19. Ne cerem scuze, am făcut rectificarea necesară.



