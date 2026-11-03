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Ilie Bolojan Foto: Inquam Photos / George Călin
Actualitate

Ilie Bolojan a făcut un turneu discret prin județe, iar unii primari PNL l-au sfidat. „Suntem uniți”

Ruth Novacovici
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Absența primarilor din organizațiile sudice ale PNL de la întâlnirile cu Ilie Bolojan au legătură cu tensiunile mocninde din interiorul partidului, potrivit mai multor lideri locali care au discutat cu HotNews. 

  • În Călărași, doar 9 dintre cei 19 primari liberali au participat la întâlnirea cu Ilie Bolojan. În Teleorman, doar 4 din 29 de primari. 
  • Cât de puternică e tabăra Veștea-Thuma.