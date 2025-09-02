Ilie Bolojan acuză de dezinformare Ministerul Dezvoltării: Reducerea cu 25% a posturilor era un fake în realitate, efectele erau aproape nule

Premierul Ilie Bolojan a acuzat marți că „propunerea Ministerului Dezvoltării privind reducerea cu 25% a posturilor din administrația publică era un fake în realitate”, deoarece se aplica la numărul maxim de posturi, nu la numărul de posturi efectiv ocupate. „Efectele de reducere de cheltuieli erau aproape nule”, a spus premierul.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat marți la guvern cifre actualizate privind numărul efectiv de posturi ocupate din administrația publică locală, catalogând drept eronată raportarea la numărul maxim de posturi în care intră și posturile vacante sau care nu au fost înființate atunci când se dorește reducerea cheltuielilor din primării.

„Sper că a fost o propunere eronată care nu s-a bazat pe o analiză reală”

Premierul a fost întrebat cum s-a ajuns la respingerea variantei de reducere cu 25% a numărului de posturi din administrația locală, deși au fost mai multe discuții cu sindicatele și în Coaliție, în urma cărora pe masa guvernului a ajuns un proiect de lege care viza exact această reducere de 25%.

„Când a apărut propunerea de reducere cu 25%, lucrurile sunau bine, dar eu sper că a fost o propunere eronată care nu s-a bazat pe o analiză reală. Atunci când propui reduceri, trebuie să ai niște reacții. În momentul când vezi că nu ai nicio reacție trebuie să-ți pui întrebarea: ce se întâmplă? Și făcând o analiză reală și cinstită a efectelor, am constatat că această propunere a Ministerului Dezvoltării de reducere cu 25%, cum s-o numesc? Era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a prezentat date potrivit cărora în administrația publică din România sunt în prezent un număr maxim de 190.000 de posturi, dintre care doar aproximativ 130.000 sunt posturi ocupate, restul de circa 32% din posturi fiind vacante sau virtuale.

„Prin urmare când reduci cu 25% (numărul maxim de posturi din administrația locală – n.r.) înseamnă că nu reduci niciun post ocupat pentru că ajungi puțin deasupra lor. Și atunci când Ministerul Dezvoltării a propus o reducere de 25% mi-am dat seama că de fapt facem ce-am mai făcut – le spunem oamenilor că vom face reduceri ale căror efecte sunt aproape nule pentru că desființează posturi care nu au fost înființate sau posturi vacante și efectele reale asupra scăderii de cheltuieli sunt aproape nule. Am văzut asta de mai multe ori și nu-mi pot permite în situația in care este România să vin cu astfel de soluții in calitate de prim ministru”, a spus Bolojan.

La 10% reducere de personal ar însemna aproximativ 13.000 de posturi

Premierul a prezentat trei ipoteze de lucru privind posibilele reduceri de posturi, subliniind că discuția a fost dacă să se reducă 10% sau 15% din posturile efectiv ocupate.

Dacă vrem să avem o reducere de 5% efectivă a personalului de administrație publică din România ar însemna că ar trebui să reducem cu cel puțin 30% numărul maxim de posturi, ca să avem un efect asupra posturilor ocupate. Am făcut o astfel de simulare și din peste 3200 de UAT-uri în sub 1000 ar trebui redus personalul în aceasta ipoteza. Asta înseamnă ca în aceste 1000 de localități, care îînseamnă 30% din numărul total de UAT-uri, cu siguranță exista personal supradimensionat fără niciun dubiu.

Dacă am face un calcul de cc 10% reducere efectivă de personal la posturile ocupate, ar însemna ca din numărul total de posturi să avem o reducere de cc. 40% ca să avem efecte asupra numărului de posturi efectiv ocupate. Ceea ce înseamnă că în jumătate din UAT-uri ar trebui făcute reduceri de personal, iar jumătate își văd de treaba lor pentru că funcționează eficient.

Dacă am vrea să avem un efect de 15% reducere, ar însemna ca ar trebui să aplicăm un procent de 45% la baza maximă, ceea ce ar însemna ca în aproape 2000 de UAT-uri, deci in 60% din UAT-uri ar trebui reduceri”, a declarat premierul.

Acesta a prezentat și câte posturi s-ar tăia în ipoteza reducerii cu 10% a posturilor ocupate.

„La 10% reducere de personal ar însemna aproximativ 13.000 de posturi, dar ar fi posturi reale nu posturi vacante sau virtuale și nu i-am mai dezinforma pe români, ca nu cred ca ne mai putem permite acest lucru.”, a declarat premierul.

Vor fi și primării unde nu se vor face tăieri de posturi

Acesta a subliniat că pot exista și primării unde nu va fi nevoie de nicio reducere de posturi.

„Veți vedea județe în care dacă s-ar aplica o reducere de 15% pe țară, cum este județul Bohor, reducerea în administrația locală va fi de 3%. Înseamnă că au făcut ceva. Altele poate au procente mai mari. Veți vedea localități in care nu trebuie să reducă nicio persoană, dimpotrivă pot să facă angajări dacă este cazul. Și vom vedea că sunt localități care se vor întreba de ce trebuie să reducă posturi”, a explicat Bolojan.

Potrivit acestuia, pe lângă reducerile din aparatul propriu al primăriilor și consiliilor județene, ar mai intra și reduceri de personal la Poliția Locală, la Evidența populației, la posturile pentru fonduri europene ori posturile de șoferi de la microbuzele școlare.

Premierul a fost întrebat și ce economii se vor obține din reducerea acestor posturi din administrație.

„Discuția s-a purtat să se reducă cu 10% efectiv sau cu 15%. Vă rog să faceți o socoteală. 10% înseamnă 13.000 de posturi înmulțit cu salariul mediu din administrație”, a spus premierul Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că Guvernul va face publice toate aceste calcule pe fiecare județ și localitate în care să se vadă atât numărul maxim de posturi aprobate, simulări cu reducerile de personal și ce primării au personal în plus și trebuie să facă reduceri dar și care au personalul calculat corect și nu vor trebui să facă nicio reducere de posturi. Vezi aici situația publicată de Guvern.