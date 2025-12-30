Ilie Bolojan afirmă că România va avea un deficit bugetar mai mic decât cel asumat de Guvern. Condiția ca să nu crească alte taxe și impozite

România îşi va respecta, după mulţi ani, angajamentele luate, va respecta ţinta de deficit bugetar, a declarat marţi premierul Ilie Bolojan, care a afirmat că acesta va fi mai mic decât 8,4%, cifră pe care Guvernul şi-a propus-o.

„Privind în urmă, în această jumătate de an, măsurile pe care le-am luat au pus în ordine finanţele publice în aşa fel încât la finalul acestui an ne vom respecta, după mulţi ani, angajamentele pe care ni le-am luat şi vom respecta ţinta de deficit, deci vom avea un deficit mai mic decât 8,4% pe care ni l-am propus”, a afirmat premierul la finalul ultimei ședințe a Guvernului de anul acesta.

„Am reuşit să ţinem în frâu cheltuielile şi se cuvine să le mulţumesc tuturor românilor pentru sacrificiile făcute în acest an. Aceste sacrificii nu sunt făcute pentru un Guvern, ci pentru ca România să redevină o ţară care să ştie să-şi folosească banii cu responsabilitate şi cu folos pentru cetăţenii ţării noastre”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Premierul spune că Guvernul trebuie să fie atent la cheltuieli și să colecteze taxele și impozitele stabilite

„Pentru anul viitor, dacă ne vom încasa taxele şi impozitele care au fost stabilite în acest an şi vom fi prudenţi în modul în care vom cheltui banii, nu va mai fi nevoie să creştem alte taxe sau impozite. Anul acesta, aşa cum ştiţi, am achitat toate datoriile pe programele de dezvoltare pentru constructorii din România şi intrăm anul viitor fără datorii, asigurând atât accesarea fondurilor europene, cât şi plata constructorilor şi garantând investiţiile pentru anul următor”, a subliniat Ilie Bolojan în declarații pentru presă făcute la Palatul Victoria.

Premierul a declarat de asemenea că, în urmă cu şase luni, când a preluat şefia Guvernului, ţara noastră era „într-un moment dificil”.

„Eram pe punctul să ne fie suspendate fondurile europene şi să ne pierdem încrederea pieţelor financiare. Aveam nevoie atunci de aceste pieţe pentru a avea acces la banii necesari pentru acoperirea deficitului. În acele condiţii a trebuit să luăm mai multe măsuri dificile pentru noi, măsuri care au fost dureroase pentru români, care într-o primă fază au trebuit să facă faţă acestor reforme şi să ducă greul. Creşterea TVA, eliminarea unor sporuri salariale, îngheţarea unor venituri – au fost primele măsuri care puteau fi luate atunci pentru că trebuia să facem dovada că cheltuim atent banii publici şi dăm semnale de reducere a deficitului. Am reuşit prin acest prim pachet să ne păstrăm credibilitatea în faţa creditorilor noştri, în faţa pieţelor. Asta înseamnă că ne-am împrumutat mai ieftin şi deja în această toamnă achităm dobânzi mai mici faţă de cele pe care le plăteam la începutul anului”, a amintit acesta.

Ilie Bolojan a apărat pachetul 2 de reforme care a stârnit nemulțumiri

Prim-ministrul a vorbit şi despre al doilea „pachet de reforme” care a avut ca scop reducerea unor cheltuieli ale statului, „care reprezentau nu doar o povară pentru buget, ci şi nedreptăţi istorice pe care societatea românească le reclama de mulţi ani”.

„Am abordat problema pensiilor magistraţilor, acolo unde valoarea pensiilor, dar şi vârsta de pensionare erau percepute de români ca fiind nedrepte faţă de multe categorii sociale. Aşteptăm decizia CCR în perioada următoare care să clarifice aceste aspecte. În domeniul Apărării, ne-am respectat toate angajamentele internaţionale legate de buget şi, foarte important, am accesat programul SAFE, care ne permite atât o dotare bună a trupelor noastre, dar şi deficite bugetare controlate, pentru că acest credit se eşalonează pe mulţi ani de zile.

„Am făcut modificări importante în fiscalitatea din România unde, aşa cum ştiţi, aveam mai degrabă excepţii şi posibilităţi de optimizări decât reguli fiscale. Am atacat şi problema companiilor de stat, unele fiind adevărate găuri negre pe care le susţineam prin subvenţii de mulţi ani din banii românilor. Începem să facem ordine şi în acest sector”, a spus premierul.