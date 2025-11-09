Ilie Bolojan: „Astăzi, fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre” 

Premierul Ilie Bolojan spune, într-un mesaj transmis duminică, cu prilejul Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că „ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate”.

„Marcăm astăzi Ziua Internaţională de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului şi ne amintim de toţi cei care şi-au pierdut viaţa sau au avut de suferit din cauza atrocităţilor şi a manifestărilor violente comise de regimul criminal fascist. În urmă cu 87 de ani avea loc Noaptea de Cristal, un episod tragic din istoria europeană, în care naziştii şi civilii intoxicaţi de propaganda regimului au arestat, torturat, ucis evrei, confiscându-le sau distrugându-le proprietăţile şi lăcaşele de cult”, a transmis Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că acel moment a condus, ulterior, „la unul din cele mai întunecate capitole ale istoriei – Holocaustul”.

„Cum ura nu a cunoscut graniţe, acest val s-a răspândit şi în România, incidentele izolate devenind acţiuni sistematice de persecuţie ale statului îndreptate împotriva comunităţilor evreieşti. De aceea, astăzi, când fantomele urii şi intoleranţei sunt din ce în ce mai prezente în societăţile noastre, trebuie să ne asumăm cu toţii responsabilitatea de a acţiona coerent şi puternic pentru ca ura, prejudecăţile sau discriminarea să nu mai fie tolerate şi să nu mai validăm atitudini care ne subminează încrederea şi coeziunea socială”, a mai transmis premierul.

În finalul mesajului, Bolojan a reafirmat „angajamentul ferm al Guvernului României pentru combaterea antisemitismului, discriminării, xenofobiei, radicalizării şi a discursului instigator la ură”.