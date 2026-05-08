Ilie Bolojan cere suspendarea șefului supraveghetorilor de la Hidroelectrica, trimis în judecată de DNA din octombrie. Legătura cu Sorin Grindeanu

Guvernul a propus vineri suspendarea lui Silviu Răzvan Avram din funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica. El a fost trimis în judecată de procurorii DNA în octombrie 2025, pentru luare de mită.

Silviu-Răzvan Avram este membru și președinte CS al Hidroelectrica, deși contractul de mandat prevede că acesta trebuie suspendat în cazul începerii urmăririi penale.

Ilie Bolojan poate propune în AGA suspendarea lui Silviu Răzvan Avram, în condițiile în care este ministru interimar al Energiei. Acționarul majoritar al Hidroelectrica este Ministerul Energiei.

Guvernul a transmis vineri, printr-un comunicat, că Hidroelectrica va propune un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, prin care acesta să fie suspendat din funcția de președinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, până la finalizarea dosarului în care are calitatea de inculpat.

Adunarea generală a Hidroelectrica va avea loc la data 29 mai 2026, iar ordinea de zi va fi suplimentată cu propunerea de suspendare.

În condițiile în care în următoarele 90 zile de la aprobarea în AGA a actului adițional nu se pronunță o hotărâre judecătorească definitivă, Ministerul Energiei poate solicita revocarea acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a imposibilității îndeplinirii atribuțiilor, informează Guvernul.

În situația în care Avram refuză să semneze Actul adițional care prevede suspendarea sa din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, aprobat de către AGA, atunci, el poate fi revocat imediat de către AGA „pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat”, spune Guvernul.

Cine este Silviu Avram. Legătura cu Sorin Grindeanu

Potrivit descrierii de pe site-ul Hidroelectrica, Silviu-Răzvan Avram nu este afiliat politic, însă a avut mai multe legături cu PSD. De asemenea, numele său apare pe lista persoanelor care au împrumutat PSD, în 2020, cu suma de 445.000 de lei, scrie G4Media.

Silviu-Răzvan Avram a fost numit membru CS al Hidroelectrica în martie 2023, pe o perioadă de patru ani. În mai 2025 a fost numit președintele CS al Hidroelectrica.

În mai 2023 a fost numit consilierul personal al lui Valeriu Zgonea, președintele Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

În perioada 2017-2018 a fost consilierul fostului ministru al economiei Niculae Bădălău (PSD).

G4Media a scris că Silviu Răzvan Avram este fiul nașului de căsătorie al președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Relația de rudenie prin alianță a fost confirmată pentru G4Media chiar de nașul de căsătorie, tatăl lui Silviu Răzvan Avram, om de afaceri din Caransebeș.

Trimis în judecată pentru luare de mită

La Curtea de Apel București se află un dosar penal, înregistrat pe 21 octombrie 2025, în care unul dintre inculpați este Silviu-Răzvan Avram. El a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub acuzația de luare de mită, alături de alte șase persoane.

În contractul de mandat al membrilor Consiliului de Supraveghere Hidrolectrica scrie că „în cazul începerii urmăririi penale în personam asupra mandatarului pentru una sau mai multe dintre infracţiunile prevăzute la art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de mandat se suspendă. Suspendarea produce efecte de la data la care mandatarul a luat cunoștință, în orice mod, despre situația menționată”. Faptele prevăzute de articolul 6 din Legea 31/1990 sunt: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită.

Ministerul Energiei susținea în urmă cu cinci luni că nu a fost notificat despre trimiterea în judecată

Întrebați în luna decembrie de către HotNews de ce nu sunt respectate prevederile din contractul de mandat referitoare la suspendare, reprezentanții Ministerului Energiei au răspuns că nu au fost notificați oficial că Avram a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție.

Ministerul Energiei, condus de atunci ministrul PSD Bogdan Ivan, nu a precizat din partea cui trebuie să primească această „notificare oficială”. Aceasta, în condițiile în care dosarul penal este înregistrat de peste două luni la Curtea de Apel, informația fiind publică.

Despre Silviu-Răzvan Avram, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru HotNews că a sesizat ministerul și super-agenția companiilor de stat AMEPIP. „Eu am sesizat și ministerul, şi AMEPIP, căci mandatul acestei persoane trebuie să fie suspendat conform contractului de mandat semnat. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta sau nu, n-am primit încă răspuns la adresă”, a spus Gheorghiu.

Viitoarele numiri de la Hidroelectrica depind de Consiliul de Supraveghere

Hidroelectrica este în plin proces de numiri a directorului general și directorului financiar, iar de acestea se ocupă Consiliul de Supraveghere.

Sunt 16 candidați pentru cele două posturi, potrivit unei liste obținute de HotNews, iar procedura urmează să fie finalizată pe 31 mai.