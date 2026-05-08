Cine sunt cei care și-au depus candidatura pentru șefia celei mai profitabile companii de stat din România

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din țară, se află în plină procedură de selecție pentru funcțiile de director general și director financiar, aceste posturi fiind ocupate, în prezent, de interimari. Sunt 16 candidați pentru cele două posturi, potrivit unei liste obținute de HotNews, iar procedura urmează să fie finalizată pe 31 mai.

De numiri se ocupă Consiliul de Supraveghere al companiei, care este condus de Silviu-Răzvan Avram, trimis în judecată de DNA în urmă cu șapte luni sub acuzația de luare de mită.

Hidroelectrica este cea mai profitabilă companie de stat din România și dintre companiile energetice. În 2025 a avut venituri de 10 miliarde de lei și un profit net de 3,37 miliarde lei (peste 600 de milioane de euro), potrivit raportului anual al companiei.

UPDATE 14.30 Guvernul solicită suspendarea șefului supraveghetorilor de la Hidroelectrica

Guvernul a transmis că Hidroelectrica va propune un act adițional la contractul de mandat al lui Silviu Răzvan Avram, președinte al Consiliului de supraveghere al Hidroelectrica, prin care acesta să fie suspendat până la finalizarea dosarului în care are calitatea de inculpat. HotNews solicitase anterior purtătorului de cuvânt al Guvernului să explice ce decizie va lua în cazul lui Avram.

Adunarea generală a Hidroelectrica va avea loc la data 29 mai 2026. Ordinea de zi a acestei Adunări va fi suplimentată cu propunerea de suspendare.

În condițiile în care în următoarele 90 zile de la aprobarea în AGA a actului adițional nu se pronunță o hotărâre judecătorească definitivă, Ministerul Energiei poate solicita revocarea acestuia din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere ca urmare a imposibilității îndeplinirii atribuțiilor, informează Guvernul.

În situația în care Avram refuză să semneze Actul adițional care prevede suspendarea sa din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, aprobat de către AGA, atunci, el poate fi revocat imediat de către AGA ”pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat”.

Comisia de selecție urmează, în următoarele zile, să stabilească, lista scurtă de candidați. În cursa pentru poziția de director general sunt și Bogdan Nicolae Badea, actualul interimar, și Iulius Dan Plaveti care în prezent deține funcția de director general al Complexului Energetic Oltenia.

Plaveti a mai deținut funcții de conducere la Tarom și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Pe fondul unor tensiuni la Complexul Energetic Oltenia, Iulius Dan Plaveti, șeful companiei care acum și-a depus candidatura la Hidroelectrica, a fost huiduit, în urmă cu două luni, de către angajați. În luna martie, sindicatele de la companie au organizat acțiuni de protest în fața Guvernului, față de disponibilizare a 1.800 de angajați până la 1 mai. HotNews i-a solicitat lui Plaveti un punct de vedere legat de candidatura la Hidroelectrica, însă acesta nu a răspuns.

Pe listă se mai află Andrei Petrisor Maioreanu, actual membru AUR, fost vicepreședinte PSD Gorj. A fost fost secretar de stat în Ministerul Energiei, cu experiență în domeniul energetic la Hidroelectrica Sucursala Targu Jiu si la Hidroserv.

Lista completă a celor 16

Și-au depus candidatura pentru funcțiile de director general și director financiar următoarele persoane: Bogdan Nicolae Badea, Carolina Georgiana Crețu, Dinu Nicolae Gheorghe, Grațian Mircea Ilie, Andrei Petrișor Maioreanu, Emil Militaru, Iulius Dan Plaveti, Mihai Dragoș Popescu, Radu Vasile Streanga, Ramona Elena Tălmaciu, Aurelian Virgil Băluță, Petronel Chiriac, Dumitru Nancu, Radu Claudiu Roșca, Laurențiu Simene, Mihail Dan Stan și Radu Vasile Streanga.

În următoarele zile, comisia de selecție va finaliza analiza dosarelor și va stabili liste scurte pentru cele două funcții.

Șeful supraveghetorilor este în funcție după șapte luni de când a fost trimis în judecată de DNA

Numirea celor doi directori va fi făcută de către Consiliul de Supraveghere, la finalizarea procesului de selecție organizată împreună cu firma recrutoare Pluri Consultants SRL.

Actualul președinte al Consiliului de Supraveghere (CS) al Hidroelectrica este Silviu-Răzvan Avram. El a fost trimis în judecată de procurorii DNA, sub acuzația de luare de mită, alături de alte șase persoane, fiind înregistrat un dosar pe rolul Curții de Apel în octombrie 2025.

Silviu-Răzvan Avram este membru și președinte CS al Hidroelectrica, deși contractul de mandat prevede că acesta trebuie suspendat în cazul începerii urmăririi penale.

Întrebați în luna decembrie de către HotNews de ce nu sunt respectate prevederile din contractul de mandat referitoare la suspendare, reprezentanții Ministerului Energiei au răspuns că nu au fost notificați oficial că Avram a fost trimis în judecată într-un dosar de corupție.

Ministerul Energiei, condus de atunci ministrul Bogdan Ivan, nu a precizat din partea cui trebuie să primească această „notificare oficială”. Aceasta, în condițiile în care dosarul penal este înregistrat de peste două luni la Curtea de Apel, informația fiind publică.

HotNews a întrebat purtătorul de cuvânt al Guvernului dacă Ilie Bolojan cunoaște aceste aspecte, având în vedere că a preluat, zilele trecute, funcția de ministru interimar al Ministerului Energiei. Purtătorul de cuvânt a precizat că va reveni cu un răspuns.

Despre Silviu-Răzvan Avram, vicepremierul interimar Oana Gheorghiu a declarat într-un interviu pentru HotNews că a sesizat ministerul și super-agenția companiilor de stat AMEPIP. „Eu am sesizat și ministerul, şi AMEPIP, căci mandatul acestei persoane trebuie să fie suspendat conform contractului de mandat semnat. Dacă s-a întâmplat lucrul ăsta sau nu, n-am primit încă răspuns la adresă”, a spus Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: „Sper că există o anchetă”

Actualul director interimar, Bogdan Badea, a ajuns interimar în toamna anului trecut, după ce Consiliul de Supraveghere al companiei a anulat o altă procedură de selecție. Badea a mai fost director general al companiei în perioada 2017 – 2023. În 2019, după doi ani de interimat, a fost selectat într-un proces la care a a participat Pluri Consultants, firma desemnată în prezent să se ocupe de noua procedură de selecție. Pluri Consultants a fost contestată în instanță de către competitori.

În noiembrie 2025 Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a decis să anuleze procesul de numire a unui director general și a unui director financiar al companiei, chiar dacă acest lucru însemna pierderea unor bani din PNRR.

Surse din Hidroelectrica au declarat atunci pentru HotNews că procedura a fost anulată deoarece Mihai Aniței, persoana care fusese selectată pentru funcția de director general, de către un consultat independent, era „din afara calculelor politice”.

Consiliul de Supraveghere a decis atunci că cele două persoane „nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO”. Ulterior, Mihai Aniței a declarat pentru emisiunea „România te iubesc” de la ProTV că a aflat din presă faptul că procedura a fost anulată.

În ceea ce privește modul în care a fost anulată procedura de selecție din toamnă, Oana Gheorghiu a declarat pentru HotNews: „Sper că există o anchetă”.