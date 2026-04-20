Rezulatele votului din PSD privind guvernarea Bolojan: 97,7% și 2,3%. „Vom acționa”, a anunțat Grindeanu

PSD a decis să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan, în ședința desfășurată astăzi la Palatul Parlamentului.

PSD a decis să retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan cu 97,7% din voturi, iar și 2,3% au votat NU voturi. Secretarul general adjunct Mihai Ghigiu nu a precizat câte voturi reprezintă cele două opțiuni, ci numai procentele obținute.

„În conformitate cu ce ați votat, vom acționa. Vom ține cont de toate lucrurile care s-au spus azi, de mandatul pe care dumneavoastăr ni l-ați dat astfel încât viața românilor să fie mai bună”, a declarat Sorin Grindeanu, după anunțarea rezutatelor.

Ce urmează

Ilie Bolojan a afirmat în repetate rânduri că nu va demisiona dacă PSD îi retrage sprijinul politic, în timp ce PSD a avertizat că, în acest scenariu, își va retrage miniștrii din Guvern.

Surse din PSD spun pentru HotNews că, dacă premierul Ilie Bolojan nu își va da demisia nici după ce social-democrații își vor retrage miniștrii din Guvern, atunci sunt mari șansele unei moțiuni de cenzură în Parlament pe care PSD să o voteze, forțând astfel plecarea lui Ilie Bolojan.

Calculele din Parlament arată însă că fără PSD celelalte partide din actuala coaliție de guvernare nu au numărul de voturi necesare pentru susținerea lui Bolojan în funcția de la Palatul Victoria.

Însă nici PSD nu poate trece o moțiune de cenzură împotriva Guvernului fără voturi de la alte partide.