Ilie Bolojan, despre cazul deceselor de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez”

Tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii care s-au infectat cu o bacterie au murit „ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul”, transmite premierul Ilie Bolojan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Șase copii care sufereau și de alte boli asociate au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială, a dezvăluit vineri Ziarul de Iași.

„Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre”, a afirmat premierul Bolojan în mesajul în care transmite condoleanțe.

El a mai precizat că „reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă.”

Nicușor Dan, solicitare pentru Guvern

Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a solicitat Ministerului Sănătății și Guvernului să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale.

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Direcția de Sănătate Publică Iași a declanșat o anchetă epidemiologică la spitalul din Iași, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că trimite la Iași Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat.



