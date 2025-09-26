„O dramă inacceptabilă. Toleranță zero față de erori care ucid copiii”. Nicușor Dan cere anchetă după cazul de la spitalul din Iași, care „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile”

Ministerul Sănătății și Guvernul României trebuie să gândească un plan concret pentru a combate infecțiile nosocomiale din spitale, spune președintele Nicușor Dan, într-o reacție după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii care s-au infectat cu o bacterie au murit.

Președintele spune că este „profund îndurerat” de ceea ce s-a întâmplat la Iași: „Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat”. Nicușor Dan spune că vorbim despre o „dramă inacceptabilă” și cere o anchetă care să stabilească „dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”.

„Toate aceste lucruri trebuie clarificate și sancționate fără echivoc. Solicit transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete. Toleranță zero față de erori care ucid copiii este un principiu de la care nu putem abdica”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”

Nicușor Dan subliniază că tragedia de la Iași „reconfirmă o problemă structurală veche de ani de zile”: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”.

„România are nevoie de spitale noi, de investiții reale în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor”, a scris președintele.

În încheiere, el cere ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, dar și Guvernului, să creeze un plan de combatere a infecțiilor nosocomiale din spitalele din România.

„Este o restanță a sistemului de sănătate care nu mai poate fi amânată”, a concluzionat președintele Nicușor Dan.

Controale la Iași, după ce șase copii au murit

Șase copii care sufereau și de alte boli asociate au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială, a dezvăluit Ziarul de Iași.

Alți trei copii s-au infectat cu aceeași bacterie, însă evoluția lor este favorabilă în acest moment, potrivit unui comunicat al spitalului.

Copiii decedați erau nou-născuți sau aveau vârste de până la 8 ani și sufereau de boli grave asociate: meningită fulminantă, sindrom convulsiv, sindrom Edwards, tetrapareză sau epilepsie, conform publicației locale 7iasi.

Direcția de Sănătate Publică Iași a declanșat o anchetă epidemiologică, iar ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că trimite la Iași Corpul de Control și Inspecția Sanitară de Stat.