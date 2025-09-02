Adrian Năstase a anunțat că participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un

Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării a celei de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial. La eveniment participă liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, iar singurul lider european prezent este premierul Slovaciei, Robert Fico.

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi.

Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris fostul lider PSD într-o postare pe blogul personal.

Președintele Chinei Xi Jinping marchează săptămâna aceasta cea de-a 80-a aniversare a înfrângerii Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Flancat de Vladimir Putin, Kim Jong-Un și o serie de alți lideri, inclusiv cei din Iran, Myanmar și Pakistan, președintele Chinei Xi Jinping va prezenta miercuri armele și echipamentele militare cu care se mândrește Beijingul, de la rachete hipersonice la vehicule autonome.

În această dimineață, liderul nord-coreean Kim Jong Un a trecut granița cu China cu trenul său special pentru a participa la evenimentele găzduite de China.

Singurii șefi de stat occidentali de pe lista invitaților sunt din Serbia și Slovacia.