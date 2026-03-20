Ilie Bolojan, despre reducere prețurior la carburanți: „Refuz să vând soluții populiste. O încercare de bruscare a pieţei poate conduce la penurie”

Premierul Ilie Bolojan a discutat, vineri, despre situaţia pieţei carburanţilor cu reprezentanţii mai multor ministere, dar şi ai Consiliului Concurenţei şi ANAF, anunţând că la finalul săptămânii vor continua controalele pentru a vedea cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative.

„Am discutat astăzi cu domnii miniştri Alexandru Nazare şi Bogdan Ivan, cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenţei şi ai ANAP, despre situaţia pieţei carburanţilor din România, în contextul extrem de complicat al conflictului din Orientul Mijlociu.

Pe pieţele internaţionale avem o creştere a preţurilor la combustibil între 40 şi 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situaţie care afectează toate ţările, inclusiv România. Am analizat, cu datele pe masă, atât situaţia aprovizionării, evoluţia preţurilor şi estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât şi posibile soluţii de temperare a scumpirii carburanţilor. Verificăm cum se formează preţurile, pentru evitarea creşterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra şi la sfârşitul acestei săptămâni”, a transmis Ilie Boloja, conform News.ro.

„O încercare de bruscare a pieţei poate conduce la penurie”

„Nu sunt decizii uşor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acţionăm sunt multiple, în condiţiile în care nu putem controla preţul la care ţiţeiul intră pe piaţă, iar lanţurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieţei, printr-o plafonare arbitrară a preţurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de preţuri şi să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condiţiile reducerii deficitului”, a explicet Bolojan.

Șeful Guvernului a susținut că refuză să vândă „soluţii populiste, care să creeze aparenţa unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre şi costuri”.

„Și de această dată refuz să vând soluții populiste, care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri. Oricare vor fi soluţiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm şi asta vom livra”, a precizat premierul.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri, că prioritatea în perioada următoare trebuie să fie legată de preţul la carburtanţi şi de aspecte legate de energie.

„Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe şi să fie prioritate pentru Guvern”, a adăugat Grindeanu.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat, joi, că a început controale la nivel naţional pe întreg lanţul de distribuţie, de la importatori şi depozitari până la comercianţii finali de carburanţi, în contextul creşterii preţurilor. Inspectorii verifică suspiciuni de fraudă fiscală şi practici care pot afecta corectitudinea pieţei, iar dacă vor constata practici speculative vor sesiza instituţiile abilitate.

Crește numărul țărilor UE care iau măsuri pentru a ține sub control prețurile la pompă

Spania va reduce vineri Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) aplicată produselor de combustibil de la 21% la 10%, ca parte a unor măsuri menite să atenueze impactul economic al războiului din Orientul Mijlociu, a relatat postul de radio SER, citând surse familiarizate cu planurile, potrivit Reuters.

Guvernul de la Madrid este așteptat să își dezvăluie planul de măsuri la o zi după ce cel al Italiei a anunțat că a alocat aproximativ 417,4 milioane de euro pentru a amortiza impactul reducerii accizelor la combustibili până pe 7 aprilie.

Măsura, luată deja printr-un decret publicat în Monitorul Oficial de la Roma, a redus accizele la benzină și motorină de la 672,9 euro pentru 1.000 de litri la 472,90 euro.

Guvernul intenționează să acopere costul reducerii accizelor prin tăieri de cheltuieli, se mai arată în decret.

Miercuri, guvernul Austriei a anunțat că va reduce temporar taxele pe benzină și motorină și va limita câștigurile comercianților cu amănuntul de carburanți precum OMV (care deține aproximativ jumătate din benzinăriile din țară), pentru a proteja consumatorii de creșterea vertiginoasă a prețurilor petrolului provocată de conflictul cu Iranul.