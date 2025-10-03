Ilie Bolojan, despre securitatea energetică: Eroarea pe care am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă, nu asupra sistemului național

Premierul Ilie Bolojan a criticat, vineri, modul în care sunt derulate mari proiecte în sectorul energetic. „Avem un minus de producție în România și pentru asta trebuie să terminăm hidrocentralele care sunt într-o stare avansată și termocentralele la care lucrările lâncezesc”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Palatul Victoria. În opinia premierului, din cauza producției deficitare nu pot scădea prețurile la electricitate, iar costurile mari cu energia afectează industria.

„Costul energiei este un element foarte important, pentru că el este un element de bază, care asigură competitivitatea companiilor noastre pe piața globală, mai ales acolo unde consumul energiei reprezintă un cost important de producție și că ne place, că nu ne place, o parte din ceea ce vedem că se întâmplă în zona industriei metalurgice este și un efect al costului energiei”, a afirmat premierul.

Reamintim că cel mai mare producător de oţel din România, Combinatul Siderurgic „Liberty”, se află într-o situație dificilă. Este în concordat preventiv, pentru restructurarea activității, astfel încât să fie evitată insolvența. Premierul Ilie Bolojan a înființat, în urmă cu două săptămâni, comitetul pentru protejarea intereselor statului la combinatul siderurgic Galați.

Premierul a mai spus, vineri, că trebuie susținute investițiile în capacități de stocare

„Trebuie să susținem proiectele de stocare și de pompaj din marile acumulări, pentru că avem în continuare în derulare proiecte importante pe fotovoltaic”.

Ilie Bolojan consideră că este o eroare faptul că nu s-a investit în eficiența sistemului energetic.

„Eroarea pe care cred că am făcut-o este că ne-am gândit să facem eficiență energetică la oameni acasă și nu ne-am gândit cum facem sistemul național eficient. Fără a finanța capacități de stocare importante, fără a nu mai finanța nici un panou fotovoltaic fără capacitate de stocare înseamnă dezechilibre majore și, așa cum ați aflat în ultimele zile, la prânz avem supraproducție, iar seara avem un deficit pe care dacă nu-l putem compensa din acumulări, nu am făcut nimic”, a precizat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan critică întârzierile de la Iernut

Premierul consideră că nu vom avea noi capacități de producție, în ritmul în care au fost făcute investițiile în energie.

„Vă rog să vă gândiți că la Iernut, unde avem o centrală importantă, de 400 de megawați, lucrările au început din 2016, și dacă nu corectăm ceea ce se întâmplă acolo, nu ne putem gândi că, în 2026, deci după 10 ani, am putea termina. Dacă vom continua tot așa cum am gestionat astfel de proiecte în anii trecuți, cu siguranță nu vom vedea capacități de producție noi puse în practică”, a spus premierul.

Acesta consideră că din cauza acestor întârzieri, prețurile la energie nu pot fi reduse. „Or, fără acestea, fără capacități noi care să ne asigure energie în bandă, pentru a putea compensa în orele în care avem deficit, nu vom avea o producție suficientă și nu ne putem gândi, deci, la un preț care să fie mult mai redus”.

Premierul a mai spus că trebuie puse în practică simplificări legislative care să permită finalizarea hidrocentralelor, „în așa fel încât să nu se blocheze finalizarea acestora”. „Sunt în stadii foarte avansate și nu ne mai putem permite să stăm în această situație”.

Premierul prezintă două variante pentru cărbune: Restructurare totală sau închidere

Ilie Bolojan a criticat și situația de la Complexul Energetic Oltenia, despre care spune că este „căpușat”. Restructurarea CE Oltenia este un jalon din PNRR „și suntem într-o fază avansată de negocieri cu Comisia pentru a-l închide”.

Prmierul a precizat că sunt doar „două direcții strategice”. „Sau încercăm să menținem mai mult timp producția de cărbune în zona Valea Jiului – dar asta înseamnă o restructurare totală a Complexului Energetic Oltenia, în așa fel încât să nu mai fie căpușat, să nu mai fie necesar să acordăm miliarde de lei anual subvenții pentru a funcționa lucrurile acolo – sau, dacă aceste lucruri nu vor fi făcute, datorită costurilor foarte mari, în mod cert, a doua ipoteză este să renunțăm la producția pe cărbune”.

Ilie Bolojan a precizat că susține prima variantă, cea a restructurării toale.

Premierul a mai spus că „este foarte important să pregătim sectoare economice care, din 2027, să preia gazul suplimentar care se va exploata din Marea Neagră, în așa fel încât să nu facem ceea ce facem astăzi cu producția agricolă, să o exportăm neprocesată, ci acest gaz, o bună parte din el, să fie valorificat în țara noastră, în companii care să producă îngrășăminte chimice pentru agricultură, pentru petrochimie, în zona metalurgică, în așa fel încât să punem în valoare acest potențial important care înseamnă resursele de gaz”.