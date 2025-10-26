Ilie Bolojan, despre tensiunile cu PSD: „Orice coaliție va ajunge cu spatele la zid dacă nu ia aceste decizii/ Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Digi24, că „oameni din coaliție” care au soluții mai bune la problemele României ar trebui să le spună și chiar să inițieze moțiuni de cenzură pentru formarea unei alte majorități. Totodată, el a spus că nu-și dorește să fie premier în orice condiții.

Invitată să comenteze criticile care-i sunt adresate din tabăra PSD, Ilie Bolojan a spus că aceste critici vin din cauza unor decizii care trebuie luate indiferent de cine se află la guvernare.

„Această coaliție s-a format acum patru luni pe fondul unor probleme foarte serioase pe care le avea România: 1. criza bugetară, 2. o economie care trebuie pusă pe temeilii mai sănătoase 3. criza de încredere în rândul populației (…) Protocolul a fost asumat de toate partidele. Am respectat protocolul, mi-am respectat partenerii și înțelegerile, dar nu am încercată să mimez că lucrurile trebuie făcute, să spun una și să fac alta”, a afirmat premierul.

El a adăugat că reducerea de cheltuieli ale statului român trebuie făcută, indiferent cine va fi prim-ministru. „Orice coaliție va ajunge cu spatele la zid dacă nu ia aceste decizii”, a spus șeful Guvernului.

Bolojan i-a invitat pe criticii săi din interiorul coaliției să vină cu alte soluții, pe care le cred mai bune, la problemele României, inclusiv cu crearea unei noi majorități guvernamentale, în urma unei moțiuni de cenzură.

„Miza mea nu este să fiu premier în orice condiții. Dacă oameni din coaliție au soluții mai bune să le spună. Pot iniția moțiuni de cenzură, pot face o majoritate cum o vor. Dacă aveau ideile astea, trebuiau să le pună în practică de ani de zile”, a afirmat premierul.

Acesta a mai spus că declarațiile în contradictoriu din interiorul coaliției nu fac decât să ridice semne de întrebare privind stabilitatea coaliției.

„Dialogul pe care-l vedem dă senzația de instabilitate, iar în ochii cetățenilor, de neseriozitate. Nu m-ați văzut potențând conflicte…”, a mai spus Ilie Bolojan.