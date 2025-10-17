Ilie Bolojan, după declarația șefului ANAF: „Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, vineri, la Radio România Actualități, că pentru încasarea taxelor sunt necesare „legi clare, îți trebuie oameni care pun în aplicare aceste legi și îți trebuie sancțiuni” care să descurajeze evaziunea.

Premierul a comentat și declarația recentă a președintelui ANAF, Adrian Nica, care spusese miercuri „gemul pe care îl face acasă bunica este calculat la gap-ul de TVA”.

„Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF și asta vom face în perioada următoare”, a declarat Ilie Bolojan.

El a spus, totodată, că aducerea nivelului de taxare la un nivel care să semene cu cel din alte țări europene „este o necesitate”.

„Nu voi fi un ipocrit. Nivelul de taxare în România, în multe zone, era printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Prin urmare, dacă vrei să ai investiții făcute de stat, dacă vrei să ai servicii bune asigurate de stat, ele trebuie finanțate. Ele nu pot fi finanțate decât prin impozitele și taxele pe care le încasezi, deci aducerea taxării la un nivel care să semene cu cel din zona est-europeană și din Europa este o necesitate”, a afirmat liberalul.

Premierul Bolojan a explicat că măsurile Guvernului sunt menite să închidă „portițele de evaziune”.

„Atunci când ai legi care îți generează excepții peste tot, care deschid portițe de evaziune, care creează oportunități de a fugi de plata taxelor, atunci, într-adevăr, nu îți încasezi taxele”, a continuat el.

Șeful ANAF a revenit cu precizări după declarația despre gem

Vineri, în contextul reacțiilor pe care le provocaseră afirmațiile sale, Adrian Nica a revenit cu precizări și a precizat că produsele făcute în casă intră la calculul decalajului fiscal (gap), dar aceasta nu înseamnă că va fi impozitat autoconsumul populației. Astfel, autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF.

Oficialul susține, într-un comunicat de presă, că vrea să îmbunătățească analiza structurii gap-ului, în condițiile în care „anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potențiale de TVA”.

„Ca urmare a interpretãrilor apărute în spațiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem urmãtoarele clarificãri, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populației”, a precizat Adrian Nica.

Potrivit acestuia, prin autoconsum se înțelege folosirea, de cãtre o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu.

FOTO: White © Hungryworks | Dreamstime.com