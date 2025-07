Ilie Bolojan explică de ce sunt necesare noile măsuri: „La fiecare 100 de lei pe care țara îi colectează din taxe și impozite, am cheltuit cu 30 de lei în plus”

România a cheltuit mult prea mult pe un stat ineficient, motiv pentru care acum a trebuit să ia măsuri care afectează veniturile populației pentru a rezolva problema deficitului bugetar, a declarat Ilie Bolojan, joi seară, într-un interviu acordat Antena3 CNN.

„România este o țară care de mulți ani cheltuie mai multe decât își permite. Când încerci să recuperezi întârzieri în dezvoltare, uneori trebuie să iei credite pentru a acoperi ponderi în investiții. România nu a făcut doar asta, a cheltuit mult prea mult pe un stat ineficient. A majorat mai multe decât ne puteam permite salarizarea în sistemul public, a majorat pensiile mai mult decât își permitea în 2024”, a precizat Bolojan.

El a explicat cum diferența între veniturile și cheltuielile țării au dus la această situație.

„Suntem într-o situația în care la fiecare 100 de lei pe care țara îi colectează din taxe și impozite, am cheltuit cu 30 de lei în plus, deci am cheltuit 130 de lei. Anul acesta diferența între venituri și cheltuieli este de peste 30 miliarde euro”, a spus premierul.

Printre măsurile care vor face parte din acest proiect se numără reașezarea TVA pe două praguri, cota generală la 21% și o cotă redusă de 11% (medicamente, alimente, HoReCa), creșterea impozitelor pe dividente de la 10% la 16%, creșterea accizelor la alcool, tutun, combustibil cu 10%, înghețarea majorării pensiilor și salariilor din sistemul public în 2026, pensionarii care iau pensie peste 3.000 de lei vor plăti contribuția la sănătate, taxă pe profiturile băncilor și suprataxării câștigurilor din jocuri de noroc.