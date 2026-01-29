Ilie Bolojan, întâlnire cu o delegație de investitori coordonată de Bank of America. Ce a spus despre prioritățile Guvernului și rotativa cu PSD

Prim-ministrul Ilie Bolojan le-a transmis investitorilor cu care s-a întâlnit joi la Palatul Victoria că principalele priorități ale Guvernului pentru acest an sunt continuarea reducerii deficitului bugetar la un nivel care să se apropie de 6%-6,2% din PIB, optimizarea cheltuielilor de funcționare ale statului, menținerea stabilității guvernamentale și punerea economiei pe baze mai sănătoase, conform comunicatului transmis de Palatul Victoria după întrevedere.

Premierul a primit joi la Palatul Victoria o delegație formată din reprezentanți de la 13 fonduri de investiții internaționale, coordonată de Bank of America.

„Investitorii au subliniat că apreciază măsurile de reformă ale Guvernului de reducere a deficitului bugetar și de optimizare a cheltuielilor și au întrebat care sunt perspectivele economice și politice ale anului viitor”, a declarat Guvernul.

Bolojan, despre protocolul din coaliție

Premierul liberal a amintit că funcția sa va fi preluată în primăvara anului viitor de PSD, conform protocolului convenit de partidele din coaliție.

„Ne propunem să respectăm această înțelegere. În ultimii ani lucrurile nu au funcționat bine și pentru că oamenii politici nu și-au respectat înțelegerile. E greu să ne respecte cetățenii, câtă vreme nu ne respectăm între noi”, a declarat Bolojan.

El a spus că „România a avut acum niște lecții”.

„Când scapi deficitele ani de zile, nota de plată este destul de ridicată. Sper că am înțeles cu toții acest lucru și mă refer la oamenii politici. În plus, România nu este singură pe lume. Eu sunt optimist că indiferent ce va fi după anul 2027, România are o arhitectură suficient de puternică pentru a merge mai departe în direcția pe care am început-o”, a continuat Ilie Bolojan.

Premierul le-a spus investitorilor că este optimist cu privire la menținerea stabilității guvernamentale și susținerea priorităților asumate de arcul guvernamental, respectiv absorbția fondurilor europene, continuarea optimizării cheltuielilor publice, adoptarea unui pachet de simplificare și debirocratizare care va ajuta companiile, susținerea investițiilor din industria de apărare și a transferului tehnologic.

„Investitorii au fost interesați, de asemenea, de planurile guvernamentale privind consolidarea fiscală și bugetară, context în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat că, pe lângă continuarea reformelor, un rol important în acest sens îl au proiectele de digitalizare a ANAF și atragerea fondurilor de care România beneficiază prin PNRR și alte programe europene”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Guvernul a fost reprezentat la întâlnirea cu investitorii de premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul onorific al prim-ministrului, Ionuț Dumitru.