Ilie Bolojan merge la reuniunea liderilor coaliției europene pentru Ucraina. Reuniunea va avea loc la Paris

Preşedintele interimar Ilie Bolojan va participa joi, 27 martie, la Reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai „Coalition of the willing” privind securitatea în Ucraina, care va avea loc la Paris, a informat, duminică, Administraţia Prezidenţială, citată de Agerpres.

Bolojan a participat în urmă cu două săptămâni şi la reuniunea în format de videoconferinţă convocată de premierul britanic, Keir Starmer, unde a subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte.

„Coordonarea noastră strânsă în acest proces rămâne esenţială. Am subliniat angajamentul României de a continua sprijinul pentru Ucraina şi pentru eforturile de asigurare a unei păci durabile şi corecte. O încetare necondiţionată a focului este un prim pas către acest obiectiv, iar Ucraina trebuie să fie de acord cu aceasta”, scria Ilie Bolojan, pe platforma X, după reuniune.

Marea Britanie și Franța au condus eforturile europene de a oferi un plan de menținere a păcii pentru Ucraina, după ce președintele american Donald Trump a început să pună presiuni pe Kiev să accepte un acord de pace despre care numeroși oficiali și analiști se tem că ar fi favorabil Kremlinului.

O reuniune sub patronaj franco-britanic

Purtătorul de cuvânt al lui Starmer a declarat pe 17 martie că este așteptat ca peste 30 de țări să fie implicate în coaliția pe care premierul Keir Starmer a numit-o „coalition of the willing”, care poate fi tradusă drept „coaliția celor binevoitori” sau „a celor dispuși” sau chiar „a celor inimoși”.

Inițiativa franco-britanică cere altor state să contribuie fie cu trupe, fie în alt mod, la misiunea de menținere a păcii. Întrebat la BBC câte țări sunt dispuse să ia parte la coaliție, cancelarul ducatuluii de Lancaster, Pat McFadden a afirmat:

„Discuțiile sunt în curs, cred că este important să avem țări europene implicate. Expresia „să facă un pas în față” a fost folosită mult în ultimele săptămâni. Marea Britanie face un pas în față. Primul ministru în mod cert a făcut un pas în față și alte țări au indicat că vor să facă și ele același lucru. Bineînțeles, „coaliția celor binevoitori” înseamnă niște oameni care sunt pregătiți pentru asta. Trebuie să facă singuri un pas în față, nu pot fi forțați de către noi”, a spus McFadden, a cărui funcție este echivalentul aproximativ al unui vicepremier în România.

România nu intenționează, cel puțin deocamdată, să trimită trupe în Ucraina. La o întrebare pe această temă, într-o conferință de presă din 28 februarie, președintele interimar Ilie Bolojan a răspuns:

„Discuția este prematură pentru că o astfel de discuție pe fond poate avea loc în momentul în care nu ai o încetare a focului, nu avem nici această situație, ci există un acord de pace, pentru că aceste trupe ar putea fi trupe de menținere a păcii, așa cum avem astăzi, nu știu, în Bosnia, în Kosovo și în alte părți ale lumii, și care funcționează sub mandat ONU, de exemplu, sau sub alte mandate internaționale. Și pentru această discuție nu a existat nicio discuție pe fond, dar și din poziționarea partidelor a rezultat că această chestiune nu are în momentul de față o susținere parlamentară, dar nu s-a pus această problemă.”