Ilie Bolojan, mesaj tranșant despre varianta unui guvern condus de „premierul” Grindeanu. Ce va face PNL

„Este într-o formă logică responsabilitatea PSD să își asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară”, a declarat liderul PNL, Ilie Bolojan, care a respins, însă, o eventuală susținere a lui Sorin Grindeanu de către liberali pentru funcția de prim-ministru.

Întrebat luni seară la Digi24 dacă el, ca parlamentar, ar vota pentru varianta Sorin Grindeanu – premier, Ilie Bolojan a răspuns: „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Bolojan, prim-ministrul demis marția trecută prin moțiunea de cenzură PSD-AUR, a declarat că „numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului Guvern care se va forma”, dar și „de o realitate politică”.

„Constatăm că Partidul Social Democrat, prin moțiunea pe care a declanșat-o, împreună cu cei de la AUR au dovedit că sunt în măsură să formeze o majoritate parlamentară, demolând guvernul din care au făcut parte – și fără să pună nimic în loc”, a spus liderul PNL.

El a explicat că PNL, USR și UDMR „nu au probat că pot constitui în această situație o majoritate parlamentară”.

„Deci este într-o formă logică responsabilitatea PSD să își asume răspunderea de a forma o majoritate parlamentară și să vină cu soluțiile pentru a redresa lucrurile, soluții pe care nu le-au prezentat timp de 10 luni de zile”, a adăugat liberalul.

Ce i-a transmis lui Nicușor Dan

Ilie Bolojan a afirmat că, în dialogul de săptămâna trecută, i-a prezentat președintelui „punctul de vedere legat de criza politică în care am ajuns datorită acțiunii iresponsabile a PSD”.

„Am discutat diferite posibilități și perspective pentru a ieși din această situație, care aduce deservicii (…). Mi-a spus anumite aspecte, dar mi se pare de bun simț ca perspectiva dânsului să și-o prezinte el”, a adăugat el.

Consultări la Cotroceni spre finalul acestei săptămâni

Președintele Nicușor Dan, care săptămâna trecută a avut consultări informale cu liderii fostei coaliții, urmează să convoace consultări oficiale cu toate partidele parlamentare spre finalul săptămânii, conform unor surse oficiale.

Aceste discuții ar urma să aibă loc joi sau vineri, după încheierea Summitului B9 de la București.

„România va avea un guvern pro-occidental într-un termen rezonabil”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă, într-un mesaj transmis cu prilejul Zilei Europei.

Șeful statului nu va convoca un candidat la funcția de prim-ministru dacă nu este sigur că acesta va aduna voturile necesare în Parlament, potrivit informațiilor HotNews, chiar dacă asta ar însemna prelungirea discuțiilor și a interimatului lui Ilie Bolojan.

Pe masa lui Nicușor Dan sunt toate scenariile, de la refacerea fostei coaliții și varianta unui guvern minoritar PSD + UDMR + Minorități Naționale, până la scenariul unui guvern minoritar PNL + USR + UDMR și ipoteza unui cabinet tehnocrat. Cu toate acestea, pentru moment nu este analizată și varianta de a-l desemna din nou pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Discuție între liderii PSD și UDMR

Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor au discutat, luni după-amiază, în biroul social-democratului din Parlament.

Înaintea întrevederii, Grindeanu spusese că o guvernare minoritară PSD + UDMR nu este o variantă pe care și-o dorește, dar „pare în acest moment că este un scenariu care poate fi luat în calcul”.

După discuție, liderul UDMR a afirmat că „singura variantă prin care să se poată face ceva” este refacerea fostei coaliții.

Liberalul Mircea Abrudean, președintele Senatului, a declarat că PNL poate discuta în forurile interne o posibilă susținere a unui guvern minoritar PSD „dacă se pliază pe ceea ce PNL a susținut – continuarea reformelor, PNRR și tot ceea ce noi aveam în programul de guvernare inițial și care a fost dus la îndeplinire de premierul Bolojan”.