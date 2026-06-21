Bolojan nu exclude susținerea unui guvern condus de Grindeanu: „Se poate discuta”

Ilie Bolojan, reconfirmat astăzi la conducerea PNL, a vorbit despre cele două soluții propuse de liberali pentru deblocarea crizei politice și nu a exclus posibilitatea de a susține un guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu în cazul în care președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul după noi consultări cu partidele.

Întrebat duminică seară la Digi24 dacă ar fi de acord inclusiv cu varianta Grindeanu – premier, ca scenariu pentru cele două ipoteze de lucru propuse președintelui Nicușor Dan de liderul PNL pentru eventualitatea în care guvernul Veștea va fi respins de Parlament, Ilie Bolojan nu a exclus această posibilitate.

„În condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, la propunerea președintelui României și cu acordul celorlalte partide, se poate discuta asta, dar nu doresc să mă apuc să discut de persoane în momentul de față”, a răspuns liderul PNL.

PSD a decis duminică să susțină învestirea Guvernului Veștea în Parlament și să intre la guvernare, unde, potrivit surselor HotNews, urmează să aibă nouă miniștri și funcția de secretar general.

Pe de altă parte, întrebat cine ar putea fi premier în celălalt scenariu propus de PNL, cel în care liberalii formează un guvern minoritar alături de USR și UDMR, Ilie Bolojan a spus că, „din nou, și aici, lucrurile trebuie discutate”.

„Nu mă apuc să avansez nume, pentru că cele mai proaste lucruri sunt ipotezele care vedeți că nu au niciun fel de aplicare în practică. Important este să ai un program corect, pe care să lucrezi, și să aibă capacitatea cel care vine să îl pună în practică, cu oameni care sunt hotărâți, care respectă reguli, care sunt profesioniști”, a adăugat Bolojan, când a fost întrebat dacă Alexandru Nazare este o opțiune.

„Cu colegii președinți de la USR și UDMR, nu s-au discutat nume de persoane”

Președintele PNL susține că „nu s-au discutat nume de persoane” în întâlnirile pe care le-a avut cu omologii săi de la USR și UDMR pe această temă.

„În discuțiile cu colegii președinți de la USR și UDMR, nu s-au discutat nume de persoane, ci pur și simplu s-a căzut de acord că, dat fiind blocajul în care s-a ajuns, date fiind încercările nereușite, care nu se bazau pe niște majorități transparente și pe niște înțelegeri care să asigure o funcționare stabilă a Guvernului, chiar și minoritar, atunci trebuie să venim cu o soluție care să deblocheze lucrurile, dar discuția a fost să se cadă de acord asupra unei propuneri, fără să se intre în detalii”, a continuat Bolojan.

Întrebat dacă s-a discutat, însă, să nu mai fie el premier, Bolojan a confirmat: „A fost o discuție pe această temă și eu nu mă cramponez, sub nicio formă, de poziția de premier”.