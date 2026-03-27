Ilie Bolojan spune că „nu se pune problema unei demisii” și mută responsabilitatea pe PSD: „Dacă generează o criză politică, să își asume”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu pentru G4Media, că nu va demisiona în cazul depunerii unei moțiuni de cenzură de către PSD. „Ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică”, a spus premierul.

„În condițiile de astăzi și în situația în care ne găsim, atât din punct de vedere al situației economice și bugetare interne, dar și punct de vedere al contextului global, ultimul lucru de care are nevoie România este o criză politică. Nu pledez pro domo, ci pur și simplu fac o constatare”, a declarat Ilie Bolojan, pentru G4Media.

Premierul a admins că nu poate decide ce va face PSD, dar „cei care vor genera o criză politică – şi asta poate să facă PSD-ul, conform anunţurilor pe care le-au făcut – dacă fac asta, îşi vor asuma întreaga răspundere pentru acest lucru”.

Întrebat ce va face dacă PSD sau AUR depun o moţiune de cenzură și dacă va demisiona înainte de momentul votului, liderul PNL a răspuns:

„Nu se pune problema unei demisii, dată fiind situația în care suntem și responsabilitatea pe care am angajat-o atunci când am acceptat să fiu premier. Sper să nu avem o criză politică pentru că nu este bine pentru România. În momentul în care s-ar întâmpla o astfel de ipoteză, haideți să vedem cum vor evolua lucrurile. Nu cred că este cazul acum să fac speculații pe această temă. Avem alte probleme în momentul de față”, a spus Ilie Bolojan.

„În condițiile în care doar vii și clamezi declanșarea unei astfel de acțiuni fără să ai nicio motivație este o acțiune politică pe care trebuie să-ți asumi”, a mai spus Bolojan.

În 20 aprilie, PSD va decide dacă rămâne sau nu în Coaliție.

Joi, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare și a declarat că a continua „doar de dragul unei stabilități” poate fi mai dăunător situației de ansamblu „decât să iei o decizie poate dureroasă”.