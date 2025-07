Ilie Bolojan, răspuns pentru Marcel Ciolacu: „Dacă totul este atât de bine, de ce n-a fost niciun entuziasm să fii premierul României”

Premierul Ilie Bolojan a spus, într-un interviu la Antena 3 CNN, că nu va intra într-o dispută, ca reacție la mesajul lui Marcel Ciolacu, care a afirmat că „România nu este în niciun colaps economic”. Bolojan dezvăluie care este primul lucru pe care liderii politici trebuie să îl învețe.

„Eu nu o să intru într-o dispută și în general am evitat tot timpul să intru în dispute. Pun următoarele întrebări: Atunci când apare la orizont funcția de premier al României în general e o efervescență de cine să o ocupe. Dacă totul este atâta de bine, de ce n-a fost niciun entuziasm să fii premierul României în această perioadă, mai ales după alegeri, când n-ai o perspectivă îngrijorătoare. Să știți că nici ministrul de Finanțe n-a avut mare entuziasm să fie cineva în această perioadă. Dacă totul e în bună regulă, oare de ce plătim cele mai mari dobânzi din UE, avem cel mai mare deficit și suntem în situația în care suntem?”, a declarat Bolojan.

Prim-ministrul spune că situația României a venit în urma unui „cumul de decizii de guvernare, nu doar într-un an” și crede că primul lucru pe care trebuie să îl învețe liderii politici este să nu mai repete greșelile din trecut.

„În toți acești ani, România a progresat, a recuperat întârzieri, dar e evident că situația în care suntem e generată de un cumul de decizii de guvernare, nu doar într-un an, care ne-au dus în această situație. Eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l învățăm e să nu mai repetăm greșelile, dacă ne asumăm fiecare dintre noi responsabilitatea pentru această situație și eu mi-am cerut scuze cetățenilor pentru situația în care este țara noastră, atunci avem șansa să înțelegem ce trebuie făcut și să trecem România prin această situație. Fiecare face ce crede de cuviință. Eu, personal, am considerat că fiind din lumea politică, trebuie să fac acest lucru”, a adăugat premierul.

Fostul premier Ciolacu: „România nu este în niciun colaps economic”

„Frica de «junk» – motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești? Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenți care, încărcați cu energie și credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a țării. Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul «dezastru economic» în care am lăsat România. Unii văd că îmi fac și plângeri penale de un ridicol fără margini, fără să știe că execuțiile bugetare sunt publice și oricine poate verifica foarte simplu cum au fost cheltuiți banii publici. Dar dacă trebuie să fac și pușcărie ca să avem, după 30 de ani, Autostrada Moldovei, atunci accept fără regrete”, și-a început el lunga postare de pe Facebook.

El a insistat că reforma fiscală este parte a angajamentelor luate de fosta guvernare de dreapta prin PNRR.

„Totuși, am avut cel mai mare deficit din Uniunea Europeană anul trecut. Am cheltuit «în neștire» 65 de miliarde de lei din Fondul de rezervă. Pentru pile, amante, sinecuri. Ați auzit deja asta. Dar oare este adevărat?! Adevărul este că anul trecut NU s-a făcut nicio rectificare bugetară. La propunerea ministrului de Finanțe, am acceptat să nu facem acest lucru tocmai pentru că presiunile anului electoral ar fi riscat o explozie și mai mare a cheltuielilor publice. Acesta este motivul pentru care banii au fost alocați direct prin Fondul de rezervă, nu prin rectificări”, a mai susținut fostul șef al guvernului.

Ciolacu mai afirmă că nu a preluat România cu un deficit de sub 3%, ci de aproape 7%.

„E simplu să spui «PSD este vinovat», dar PSD a avut premier doar un an și zece luni din ultimii 5 ani și jumătate. Acesta este adevărul. Am intrat la guvernare după ce deficitul a explodat nepermis, în urma a tot felul de cheltuieli nesăbuite: sute de milioane de euro către diverși afaceriști obscuri, achiziții de rachete în avans, jaful din pandemie cu măști neconforme, miliardul de euro pe vaccinuri și așa mai departe. Adăugați la asta liberalizarea haotică din energie și războiul din Ucraina, care au dus la explozia dobânzilor și veți avea tabloul complet. Apropo, astăzi plătim dobânzi la împrumuturile uriașe de atunci care au crescut datoria publică de la 34 la 49% în numai doi ani”, a mai scris fostul președinte al social-democraților.