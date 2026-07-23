Ilie Bolojan, reacție tranșantă, în doar câteva cuvinte, despre întâlnirea dintre Ciolacu și Arsene de la hotelul de lux din Italia

Întrebarea a venit după ce HotNews a publicat imagini de la întâlnirea din Italia , de la un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD Neamț condamnat definitiv și dat în urmărire internațională.

Șeful interimar al guvernului nu a dorit să comenteze pe larg subiectul, limitându-se totuși la un răspuns tranșant, scurt.

HotNews l-a întrebat, joi, pe premierul Ilie Bolojan, cum vede întâlnirea din Italia dintre fostul lider PSD Marcel Ciolacu și fugarul Ionel Arsene.

„Bun, iar mă duceți într-o zonă din asta în care n-aș vrea să mă duc, dar vă pot spune că, așa în general… ești ceea ce faci, nu ceea ce zici”, a spus Ilie Bolojan, pe un ton ferm, în conferința de presă de la Palatul Victoria, susținută joi seară.

Ciolacu, întâlnire cu Arsene la un hotel de lux de pe malul lacului Garda

HotNews a publicat miercuri fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene. Cei doi au petrecut câteva zile împreună cu familiile lor la Villa Cortine Palace, hotel de lux de pe malul Lacului Garda, în nordul Italiei.

Imaginile îi surprind pe cei doi la micul dejun la hotelul la care o cameră costă minim 800 de euro pe noapte. Arsene și-a lăsat între timp barbă și poartă ochelari mari de soare.

Fostul lider PSD Neamț figurează în continuare pe lista celor mai căutați români de pe site-ul Poliției Române. El a fugit din țară înainte să fie condamnat definitiv la 6 ani și 8 luni de închisoare.

Italia a respins extrădarea lui Ionel Arsene pe motiv că suferă de „tulburare depresivă severă” și de un „risc foarte mare” să se sinucidă dacă ar fi încarcerat într-un penitenciar din România.

Fostul ministru al Justiției, social-democratul Radu Marinescu, a spus că ministerul pe care l-a condus a făcut mari progrese să aducă condamnații fugari în țară, după publicarea fotografiilor cu Ciolacu și Arsene de către HotNews.

Marinescu a condus Ministerul Justiției din decembrie 2024 și până în aprilie 2026. El a spus că în mandatul său au fost aduse în țară aproximativ 800 de persoane, printre care Ionuț Costea, familia Potra sau frații Mocanu. „Eu nu am reușit să văd aceste fotografii”, a precizat fostul ministru, întrebat despre dezvăluirile HotNews despre întâlnirea Arsene-Ciolacu de la Villa Cortine Palace.