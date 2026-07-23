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Actualitate

Ilie Bolojan, reacție tranșantă, în doar câteva cuvinte, despre întâlnirea dintre Ciolacu și Arsene de la hotelul de lux din Italia

Andrei Stan, Rebecca Popescu
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HotNews l-a întrebat, joi, pe premierul Ilie Bolojan, cum vede întâlnirea din Italia dintre fostul lider PSD Marcel Ciolacu și fugarul Ionel Arsene.

Șeful interimar al guvernului nu a dorit să comenteze pe larg subiectul, limitându-se totuși la un răspuns tranșant, scurt.

Întrebarea a venit după ce HotNews a publicat imagini de la întâlnirea din Italia, de la un hotel de lux de pe malul Lacului Garda, dintre Marcel Ciolacu și Ionel Arsene, fost lider PSD Neamț condamnat definitiv și dat în urmărire internațională.