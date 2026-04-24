Ilie Bolojan, rugat la radio să-i transmită un mesaj președintelui. Replica sa l-a făcut pe moderator să râdă

„Drum bun la întoarcerea înspre țară”. Acesta a fost răspunsul lui Ilie Bolojan rugat vineri de jurnalistul Cătălin Striblea, la Europa FM, să îi transmită un mesaj președintelui Nicușor Dan, în contextul crizei politice din România. Nicușor Dan se află în Cipru până vineri seara.

„Drum bun la întoarcerea înspre țară (n. red.: Nicușor Dan se află în Cipru). Ce pot să spun? Dânsul urmează să se întoarcă, domnul președinte. În rest, toate cele bune”, a spus Bolojan.

Momentul a stârnit râsetele lui Cătălin Striblea. Realizatorul emisiunii a început să râdă și a adăugat: „Mă scuzați, nu mă așteptam la acest răspuns”.

Întrebat insistent dacă președintele îi spune pe nume în întâlnirile celor doi, premierul nu a răspuns, adăugând doar că „respect funcțiile și instituțiile”.

Răspunsul premierului vine și în contextul în care, cu o zi în urmă, joi, Nicușor Dan a spus, întrebat de HotNews dacă din punctul său de vedere Ilie Bolojan a performat, că „dacă v-aș da un răspuns, m-aș plasa într-o parte sau în alta și vreau să-mi păstrez statutul de mediator”.