Ilie Bolojan schimbă prefecta de Iași pentru a o numi consiliera sa la Guvern în domeniul educației. Cine este Luciana Antoci

În ședința de Guvern de joi se află pe ordinea de zi un punct care se referă la eliberarea din funcție a unor prefecți sau subprefecți. Potrivit surselor HotNews, este vorba de prefecta de la Iași, Luciana Antoci, numită de PNL în urmă cu șase luni.

Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și, potrivit negocierii dintre PSD și PNL, la Iași postul a revenit partidului condus acum de Ilie Bolojan. Luciana Antoci, care va fi schimbată din funcție, a fost numită prefect în luna martie a acestui an.

„Este eliberată din funcție pentru că vine pe un post la centru”, au explicat surse guvernamentale pentru HotNews.

Publicația locală 7IAȘI scrie, citând surse locale din PNL, că Luciana Antoci va fi numită consilieră a premierului Ilie Bolojan în domeniul educației.

Numirea vine în contextul în care luni, 8 septembrie, în premieră în ultimii 35 de ani, prima zi de școală s-a desfășurat, în multe școli, fără festivități. Peste 10.000 de cadre didactice din toată țara au protestat, timp de aproximativ șase ore, mai întâi în Piața Victoriei, apoi la Palatul Cotroceni, unde au ajuns în marș, traversând Podul Basarab, la fel ca în 2023.

Cine este Luciana Antoci

Înainte să ocupe funcția de prefect, Luciana Antoci a fost inspector școlar general la Iași în perioada 2021-2025, conform CV-ului său, publicat pe site-ul Prefecturii Iași.

Anterior, a fost și inspector școlar general adjunct, timp de un an. Din 2003 este profesoară de Limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași.

Luciana Antoci are doctorat în domeniul științele educației, obținut la Universitatea „A.I. Cuza” din Iași.