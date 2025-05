Ilie Dumitrescu nu înțelege ce s-a întâmplat cu fostul star din SuperLiga: „Poate muncește mai mult și va fi om de bază”

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a analizat situația lui Andrei Ivan (28 de ani), atacant care se va întoarce în această vară la Universitatea Craiova.

Ivan nu a reușit să impresioneze în liga secundă din Turcia, la Adanaspor, iar echipa a retrogradat. Cu un singur gol marcat în 15 meciuri, atacantul va reveni în Bănie, însă nu face parte din planurile antrenorului Mirel Rădoi.

Ilie Dumitrescu: „Ivan era unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1”

„E un mare semn de întrebare ce s-a întâmplat cu Ivan. Are toate calitățile pentru postul pe care joacă: viteză, dribling, cere foarte bine mingea în profunzime. Ok, nu e eficient la finalizare, dar are toate calitățile. Pentru mine, era unul dintre cei mai buni jucători din Liga 1, la un moment dat.

Să ai Mitriță, Ivan și Baiaram și să nu poți să scoți ceva… Înseamnă că e o problemă (n.r.- la Universitatea Craiova). Ivan și Markovic erau senzaționali. Dar să vedem, poate se întoarce, muncește mai mult și va fi om de bază”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Ivan mai are contract cu Universitatea Craiova până în vara anului 2027. Este cotat de transfermarkt.com la 1,2 milioane de euro, iar sursa citată susține că acesta a primit oferte din Turcia și Kazahstan.