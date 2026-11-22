Donald Trump a postat o imagine în care apare cu Vladimir Putin, președintele american folosind din nou formula „prietenul meu”, în ciuda criticilor față de această poziție ale mai multor oficiali americani, inclusiv republicani, și a mesajului pe care i l-a transmis Zelenski, acela că liderul rus este un „ucigaș”.

Trump a postat în noaptea de sâmbătă spre duminică pe rețeaua sa Truth Social mai multe imagini de la summitul trilateral de la Shenzhen, în unele apărând cu liderul chinez Xi Jinping, iar în altele cu Vladimir Putin.

Una dintre acestea, modificată vizibil cu un filtru, are deasupra mesajul „Prietenul meu”.

Trump a postat pe Truth Social o imagine cu „prietenul” Putin

Trump nu știe dacă Putin e și prietenul Americii

Președintele american l-a calificat pe omologul său rus drept „prietenul meu” și la începutul întâlnirii bilaterale de miercuri, în marja summitului APEC de la Shenzhen, din China.

Ca reacție la această afirmație, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a calificat pe liderul de la Kremlin drept „ucigaș”.

„Pentru noi, el este un dușman și, desigur, pentru noi, este un ucigaș. Și cred că pentru majoritatea oamenilor din lume, el este un ucigaș”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru CNN difuzat vineri.

Întrebat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, dacă Putin ar putea fi considerat și „un prieten al Americii”, Trump a răspuns: „Nu pot vorbi în numele Americii”.

Criticat și de democrați și de unii republicani

Liderul democraţilor din Senat, Chuck Schumer, l-a acuzat pe Putin de răpirea a zeci de mii de copii, de uciderea a zeci de mii de civili şi de deţinerea pe nedrept a unor cetăţeni americani, notează dpa și Agerpres.

„Donald Trump îl consideră un prieten”, a scris Schumer pe platforma X.

Senatorul republican Rick Scott, din Florida, l-a descris pe Putin drept o „brută”.

Înaintea summitului, senatorul republican Jim Banks din Indiana a avertizat, de asemenea, că Rusia şi China „nu ne sunt prieteni”, pledând pentru o atitudine fermă faţă de ambele ţări.

În cadrul unei conferinţe de presă susţinute vineri la Casa Albă, Trump a lăudat din nou relaţiile sale cu Putin, în ciuda războiului pe care Rusia îl poartă împotriva Ucrainei de aproape cinci ani.

„Am relaţii fantastice cu Putin”, a declarat el.