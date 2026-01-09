VIDEO Imagini cu Iranul în flăcări: Instituții sub asediu, zeci de morți și izolare digitală după intervenția brutală a forțelor de ordine / Prințul exilat cheamă iranienii în stradă

În timp ce protestele din Iran împotriva regimului teocratic al ayatollahului Ali Khamenei s-au răspândit vineri seară, țara a intrat într-o paralizie totală a comunicațiilor după ce regimul a tăiat internetul. Imagini dramatice cu instituții în flăcări și ciocniri violente surprind amploarea confruntărilor.

Iranul a rămas într-o izolare digitală totală și vineri, serviciile de internet și telefonie fiind blocate la nivel național, potrivit Iran International. Grupurile de monitorizare confirmă că inclusiv site-urile afiliate regimului au devenit inaccesibile, paralizând complet fluxul de informații și comunicațiile în întreaga țară.

Tot vineri, Departamentul de Stat al SUA a semnalat, prin canalul său în limba persană de pe platforma X, noile amenințări lansate de șeful sistemului judiciar din Iran. Acesta a avertizat dur că manifestanții nu vor mai beneficia de nicio formă de clemență, o poziție criticată de Washington. SUA acuză regimul că preferă intimidarea în locul soluționării problemelor reale, subliniind că acțiunile Teheranului sunt strict monitorizate la nivel internațional.

Violențe extreme și spitale sub asediu

Ziua de joi a fost marcată de o escaladare brutală a violențelor, după ce forțele de securitate au fost filmate luând cu asalt două spitale din Ilam și Teheran.

În estul Teheranului, forțele de securitate au tras cu gaze lacrimogene asupra protestatarilor joi seara pe strada Nabard din cartierul Pirouzi, potrivit unor înregistrări video primite de Iran International.

Protestatarii au dărâmat statui și au incendiat sedii oficiale în orașe precum Gorgan. Imaginile verificate arată coloane mari de fum deasupra centrelor urbane, în timp ce bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 45 de morți de la declanșarea manifestațiilor.

Apelul la calm al președintelui Masoud Pezeshkian a rămas fără ecou joi, în timp ce furia populației față de regim a continuat să crească pe străzile orașelor iraniene. Pentru prima oară de la începerea protestelor, au ieșit în stradă și locuitorii din Tabriz, unul dintre cele mai mari orașe ale țării.

Îndemnul prințului exilat

Prințul exilat Reza Pahlavi a lăudat participarea la protestele naționale de joi seara și a îndemnat oamenii să participe la demonstrațiile de vineri. Pahlavi îi chemase anterior pe iranieni să scandeze simultan la ora 20:00, atât joi, cât și vineri, fie în stradă, fie din casele lor.

„Sunt mândru de fiecare dintre voi care ați ieșit în stradă în toată Iranul joi seara”, a spus el într-un mesaj video. Adresându-se celor care au ezitat să participe, el a adăugat: „Cei dintre voi care ați avut îndoieli, alăturați-vă concetățenilor voștri vineri seara”.

Manifestațiile au început în Iran pe 2 ianuarie, ca urmare a creșterii prețurilor la combustibil și a restricțiilor politice severe, dar s-au transformat rapid într-o revoltă populară de amploare. Intervenția brutală a forțelor de ordine a alimentat revolta, transformând nemulțumirile economice în cereri de schimbare a regimului și provocând violențe fără precedent în ultimele 48 de ore.