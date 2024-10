Studentă cazată la cămin în Regie, la spital cu zeci de înţepături de ploşniţe. Imagini publicate de Octavian Berceanu

O studentă cazată în căminul C din Regie a ajuns la Institutul „Matei Balș” cu zeci de mușcături de ploșnițe, spune fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu, care a însoțit-o pe fată la spital. El publică și imagini, inclusiv un document medical.

Potrivit lui Berceanu, administraţia căminului din Regie le spune fetelor că sunt puturoase că nu se trezesc de la 6.00 să facă un duş, pentru că celor 40 de fete de pe etaj le sunt oferite patru duşuri, din care doar două funcţionează.

„Împreuna cu Ale, studentă în primul an la Biologie, cazată în Regie, căminul C, la etajul 2, am fost la Camera de Gardă a spitalului Matei Balș. Era muscată toata de ploșnițe.

Administrația căminului C i-a spus ca a venit cu insectele de acasă. Că sa se descurce, că salteaua e nou-nouță, cu toate că se vede clar ca are un an, cel putin. Administrația a spus ca e treaba lor că-s nespălate și vin de la țară cu ploșnițele în ranițe. (…)

Tot administrțtia le spune fetelor că-s puturoase că nu se trezesc de la 6.00 dimineața să faca un duș, pentru că celor 40 de fete de pe etaj le sunt oferite 4 dușuri, din care doar 2 funcționează. Seara, cine face duș, daca prinde apa, e câștig„tor la loterie”, a scris Berceanu pe Facebook.

El afirmă că familia studentei, pe care o cunoaște foarte bine, i-a spus că fata trebuie să vorbească despre ce se întamplă, despre corupția și incompetența din administrația căminelor.

El a publicat pe Facebook și imagini.

Berceanu are și un mesaj pentru premierul Ciolacu, cu trimitere la unul dintre sloganurile de campanie: „Marcel Ciolacu, crezi că studenţii devoraţi de ploşniţe şi corupţie, în prima noapte de cămin, mai sunt mândri că sunt români?”.

Premierul a vizitat recent Complexul Studentesc Regie, verificând starea căminelor și s-a declarat mulţumit de zonele reabilitate, dar nemulţumit de camerele mici şi de zonele în care toaletele sunt în continuare pe hol. ”Faceţi ceva, domnul premier”, i-au cerut studenţii. ”De-aia am venit aici”, le-a răspuns Ciolacu.

