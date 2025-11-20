Sari direct la conținut
VIDEO Imagini cu Vladimir Putin, față în față cu un robot umanoid, după eșecul de la lansarea unei alte mașinării dotată cu AI. Ce i-a spus liderul rus

Vladimir Putin, în timpul celei de-a 10-a Conferințe Internaționale AI Journey privind Inteligența Artificială, la sediul Sberbank din Rusia, 19 noiembrie 2025. Credit line: Vyacheslav Prokofyev / Zuma Press / Profimedia

„Numele meu este Green”, i-a spus robotul umanoid lui Vladimir Putin, la o expoziție din Moscova. Interacțiunea dintre liderul Rusiei și mașinărie a fost difuzată la televiziunea rusă de stat.

La câteva zile după eșecul de la prezentarea primului robot umanoid cu inteligenţă artificială produs în Rusia, care a căzut la doar 15 secunde după ce a intrat pe scenă, Putin a inspectat miercuri un robot umanoid dansator, în cadrul unui eveniment organizat de Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, potrivit The Times.

După ce a spus că numele său este Green, robotul i s-a adresat lui Vladimir Putin: „Sunt primul robot umanoid rus cu inteligență artificială încorporată. Asta înseamnă că nu sunt doar un program pe un ecran, ci o întruchipare fizică a tehnologiei”.

Mașinăria s-a prezentat, afirmând că „peste 40 de motoare și numeroși senzori îmi permit să mă mișc lin, să-mi mențin echilibrul cu încredere și să interacționez în siguranță cu oamenii”.

Robotul i-a mai spus liderului de la Kremlin că dorește să-i prezinte noul dans și a cerut unui asistent virtual să dea play „melodiei” sale preferate.

„Foarte frumos. Mulțumesc”, a spus Vladimir Putin, vizibil surprins de robotul dansator.

Săptămâna trecută, rușii au prezentat primul robot umanoid rus dotat cu AI, AIdol. Mașinăria a urcat pe scenă însoțită de doi operatori pe melodia „Gonna Fly Now”, tema din filmul Rocky din 1976, a salutat publicul înainte de a face câțiva pași, și-a pierdut echilibrul și a căzut. Momentul cu prăbușirea lui AIdol pe scenă a devenit rapid subiectul glumelor pe reţelele sociale. Despre ce ne spune eșecul lui AIdol, puteți citi AICI.

