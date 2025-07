Imagini de la vizita lui Piedone la hotelul din Sinaia. „Aici aveți hotel de 200 de stele”. Procurorii DNA îl suspectează că anunțase inspecția ANPC

„Hotelul Internațional Sinaia merită 4 stele”, este titlul clipului pe care șeful ANPC Cristian Popescu Piedone, suspectat de procurori că ar fi avertizat hotelul din Sinaia că urmează să fie vizat de controale, l-a publicat pe TikTok pe 8 martie 2025.

Piedone, ridicat marți cu mandat de la un complex rezidențial din Mamaia Nord, unde era cazat, și dus la domiciliu pentru a asista la pecheziții în dosarul de corupție, a publicat pe rețelele sociale, de-a lungul timpului, imagini de la controale pe care le-a făcut la diferite unități în calitate de șef al ANPC, inclusiv de la un control la Hotelul Internațional din Sinaia, deținut de fostul liberal Dan Radu Rușanu.

„Suntem într-o campanie pe județul Prahova și Brașov timp de trei zile”, spune Piedone la începutul clipului publicat pe TikTok, în timp ce pășește în hotelul din Sinaia.

„Să se facă comparația ce era pe jos, ce mochete rupte, cârpite”, spune Piedone, în timp ce filmează parchetul care pare nou. „Miroase a curat”, contintuă Piedone după ce inspectează dormitorul, baia, prosoapele, apoi patul și pernele.

„Uitati-vă la calitate. Am fost azi la mai multe hoteluri pe Valea Prahovei și în județul Brașov. Uite husa care nu exista, uite salteaua curată”, spune el, în timp ce ridică așternuturile de pe o saltea de pat dintr-o cameră a hotelului. Apoi, șeful ANPC trece în bucătărie, unde, după ce inspectează, spune: „Bravo domnule, hotel de patru stele” și „Ce, aici aveți hotel de 200 de stele”.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani”

Bănuit de procurori că l-a informat pe patronul hotelului Internațional din Sinaia înainte de un control, Piedone a făcut primele declarații, după ce a fost adus cu mandat de pe litoral, la perchezițiile de la locuința sa din Bragadiru, oraș din județul Ilfov.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în luna mai, nu mai știu, martie – mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine când s-a întâmplat acest lucru”, a declarat Piedone jurnaliștilor aflați la poarta casei sale, înainte de a asista la percheziții.

Șeful ANPC a susținut că nu a comis nicio infracțiune și că prin controalele sale „a deranjat”.

„Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru. Am deranjat extrem de mult, vorbesc de la corporații, multe și multe altele pe care nu le știți. Nu am vrut decât să-mi fac datoria și o voi face înainte, voi demonstra prezumția mea de vinovăție care există acum. Nu există dovadă, există presupuneri”, a mai spus fostul primar al Sectorului 5.