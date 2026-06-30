Imagini din primul tunel de autostradă de pe Valea Oltului, străpuns dintr-un capăt în altul. Care este stadiul celorlalte tuneluri unde se lucrează

Pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, pe sectorul montan de pe Valea Oltului, sunt proiectate nu mai puțin de 7 tuneluri. În prezent se lucrează la trei dintre ele, unul fiind deja străpuns. Cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești, din care face parte tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028.

„A crescut semnificativ progresul fizic al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secțiuni montane!”, a anunțat marți directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.

El recunoaște că nu a fost emis acordul revizuit de mediu pentru toți cei 31,33 km ai secțiunii de la Boița la Cornetu, dar susține că asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) „este bine mobilizată în șantier, cu 650 de muncitori și 200 de utilaje, pe sectoarele pe care se poate lucra”.

Trei din șapte tuneluri sunt în lucru

Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.

Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:

Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)

Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)

Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)

Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)

Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)

Tunel Robești (2 căi: 900m)

Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)

În acest moment activitatea este concentrată simultan la 9 viaducte și la 3 tuneluri: Balota, Robești și Boița 1.

La viaducte, unde stadiul fizic este cuprins între 14% și 87%, se lucrează, în funcție de etapa de execuție, la piloți, elevații și suprastructură, susține directorul CNAIR.

Stadiul lucrărilor la cele trei tuneluri începute pe Valea Oltului

La tunelul Balota stadiul fizic este de 3%, se lucrează la portalul de la intrare și au fost excavați 27 m din galeria dreaptă.

La tunelul Robești, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic este de aproximativ 36%. Se lucrează acum la montarea hidroizolației și la betonarea căptușelii.

La tunelul Boița 1, unde stadiul fizic este de aproximativ 21%, s-au excavat 26 m din galeria dreaptă și 106 m din galeria stângă.

Dincolo de cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești mai sunt proiectate încă două tuneluri montane.

Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.

Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.

A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime : 31,33 km

: 31,33 km Constructor : MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.

: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. Valoare : 860 milioane euro

: 860 milioane euro Contractat : februarie 2022

: februarie 2022 Termen : 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)

: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028) Stadiu: lucrări demarate parțial, în capătul dinspre Boița, la Balota și Robești și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 12% – iunie 2026)

Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești

Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.