Imagini din primul tunel de autostradă de pe Valea Oltului, străpuns dintr-un capăt în altul. Care este stadiul celorlalte tuneluri unde se lucrează
Pe autostrada A1 Sibiu-Pitești, pe sectorul montan de pe Valea Oltului, sunt proiectate nu mai puțin de 7 tuneluri. În prezent se lucrează la trei dintre ele, unul fiind deja străpuns. Cei circa 31 de km de pe Secțiunea 2 din Sibiu – Pitești, din care face parte tunelul Robești, au termen de finalizare anul 2028.
„A crescut semnificativ progresul fizic al lucrărilor pe una dintre cele mai dificile secțiuni montane!”, a anunțat marți directorul de la Compania de Drumuri, Cristian Pistol.
El recunoaște că nu a fost emis acordul revizuit de mediu pentru toți cei 31,33 km ai secțiunii de la Boița la Cornetu, dar susține că asocierea de constructori turci (Mapa-Cengiz) „este bine mobilizată în șantier, cu 650 de muncitori și 200 de utilaje, pe sectoarele pe care se poate lucra”.
Trei din șapte tuneluri sunt în lucru
Pe A1 Sibiu – Pitești sunt prevăzute 9 tuneluri, din care 7 (în lungime totală de aproximativ 5 km) sunt pe Secțiunea 2, în zona defileului de pe Valea Oltului, prin versanții de pe o parte și de alta a râului.
Secțiunea 2 a autostrăzii Sibiu-Pitești are o lungime de 31,33 km, iar pe traseul ei vor fi construite 7 tuneluri:
- Tunel Boița 1 (2 căi: 247m/264m)
- Tunel Boița 2 (2 căi: 303m/444m)
- Tunel Lazaret Nord (2 căi: 1007m/1019m)
- Tunel Lazaret Sud (2 căi: 302m/317m)
- Tunel Câineni (2 căi: 1513m/1536m)
- Tunel Robești (2 căi: 900m)
- Tunel Balota (2 căi: 517m/523m)
În acest moment activitatea este concentrată simultan la 9 viaducte și la 3 tuneluri: Balota, Robești și Boița 1.
La viaducte, unde stadiul fizic este cuprins între 14% și 87%, se lucrează, în funcție de etapa de execuție, la piloți, elevații și suprastructură, susține directorul CNAIR.
Stadiul lucrărilor la cele trei tuneluri începute pe Valea Oltului
La tunelul Balota stadiul fizic este de 3%, se lucrează la portalul de la intrare și au fost excavați 27 m din galeria dreaptă.
La tunelul Robești, ambele galerii au fost străpunse, iar stadiul fizic este de aproximativ 36%. Se lucrează acum la montarea hidroizolației și la betonarea căptușelii.
La tunelul Boița 1, unde stadiul fizic este de aproximativ 21%, s-au excavat 26 m din galeria dreaptă și 106 m din galeria stângă.
Dincolo de cele 7 tuneluri de pe Secțiunea 2, pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești mai sunt proiectate încă două tuneluri montane.
Mai departe, pe secțiunea 3 (37,4km) va mai fi forat prin TBM cel mai lung tunel al autostrăzii: Tunelul Poiana, cu o lungime de circa 1,78km.
Pe Secțiunea 4, de aproape 9 km, dintre Tigveni și Curtea de Argeș, lucrările la următorul tunel, de circa 1,35km pe sub dealul Momaia, vor fi gata în această vară.
A1 Sibiu – Pitești, Secțiunea 2 – Boița – Cornetu
- Lungime: 31,33 km
- Constructor: MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.
- Valoare: 860 milioane euro
- Contractat: februarie 2022
- Termen: 18 luni proiectare + 50 luni execuție (T4 2028)
- Stadiu: lucrări demarate parțial, în capătul dinspre Boița, la Balota și Robești și în alte câteva puncte pe parcurs (circa 12% – iunie 2026)
Stadiul lucrărilor pe fiecare secțiune a autostrăzii A1 Sibiu – Pitești
Autostrada Sibiu – Piteşti ar urma să aibă o lungime de peste 122 de kilometri, împărțită în 5 secțiuni, și va lega Centrul şi Vestul României de reţeaua europeană de autostrăzi, fiind o parte importantă a Coridorului 4 Paneuropean.
- Pe A1 Sibiu – Pitești s-a deschis traficul în decembrie 2022 pe Secțiunea 1 (13,17km) de la Sibiu la Boița – constructor Porr).
- Pe Secțiunea 2 Cornetu – Boița (31,3 km), cea mai dificilă porțiune care trece prin Valea Oltului și presupune realizarea a șapte tuneluri, CNAIR a semnat în februarie 2022 un contract de 860 de milioane de euro cu o asociere din Turcia. În primăvara 2025 au demarat primele lucrări montane de pe traseu. Pe 8 octombrie 2025 au demarat lucrările la primul tunel, cel de la Robești (străpuns în mai 2026), iar în aprilie 2026 au început forajele la primul tunel de la Boița, urmate la scurt timp de lucrări la tunelul Balota.
- Pe Secțiunea 3 Tigveni – Cornetu (37,4 km), o asociere de constructori din Italia și România au semnat în august 2022 contractul pentru cea mai scumpă licitație de autostradă lansată vreodată în România. Pe acest tronson constructorul s-a aflat în perioada de proiectare și a lucrărilor premergătoare demarării de șantier. Lucrările au demarat la începutul anului 2025, iar pentru tunelul Poiana, cel mai lung de pe întreaga autostradă, italienii pregătesc un utilaj TBM pentru foraj, operațiune ce ar trebui să înceapă în luna septembrie.
- Pe Secțiunea 4 Curtea de Argeș – Tigveni austriecii de la PORR au început în toamna lui 2023 și în prezent au forat complet cele două galerii ale tunelului Momaia. Finalizarea tronsonului este programată pentru anul 2026, cu șanse bune de terminare în luna august.
- În decembrie 2024, s-a deschis circulația pe Secțiunea 5 Pitești – Curtea de Argeș pe circa 15 km de la Bascov (Pitești) la nodul rutier Merișani. Constructorul WeBuild (fost Astaldi) a continuat apoi să lucreze la restul secțiunii și a deschis traficul pe restul de circa 15 km până la Curtea de Argeș în luna iunie 2025.