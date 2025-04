Imagini din satelit arată că Iranul își fortifică instalațiile nucleare subterane în așteptarea unui posibil atac

Iranul înconjoară două sisteme de tuneluri îngropate adânc în pământ cu un perimetru de securitate masiv pentru principala sa instalație nucleară, arată un raport publicat miercuri în contextul tensiunilor cu SUA și Israelul, relatează Reuters.

Institutul pentru Știință și Securitate Internațională a publicat raportul pe baza unor imagini făcute recent din satelit, în timp ce SUA și Iranul se pregătesc să poarte în acest weekend o a treia rundă de discuții privind un posibil acord pentru reintroducerea restricțiilor asupra programului nuclear al Teheranului.

Președintele american Donald Trump, care a retras SUA în 2018 din acordul încheiat în timpul lui Barack Obama pentru a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare, a amenințat că va bombarda Iranul dacă nu se ajunge rapid la un acord care să asigure același obiectiv.

Retragerea lui Trump cu 7 ani în urmă a determinat Iranul să încalce multe dintre restricțiile impuse prin pact. Puterile occidentale suspectează că Iranul urmărește dezvoltarea capacității de a asambla o armă nucleară, lucru negat de Teheran.

David Albright, președintele institutului, a declarat că noul perimetru sugerează că sistemele de tuneluri, aflate în construcție de câțiva ani sub Muntele Kolang Gaz La, ar putea deveni operaționale relativ curând.

Albright a amintit că Teheranul nu a permis inspectorilor nucleari ai ONU accesul în aceste instalații.

Albright a declarat că acest lucru a provocat îngrijorări privind posibila folosire a lor pentru a depozita stocurile de uraniu îmbogățit la nivelul necesar armelor nucleare, precum și centrifuge avansate care ar putea purifica rapid suficient uraniu pentru o bombă.

Iranul a declarat anterior că centrifugele avansate vor fi asamblate în una dintre instalații, în locul unei alteia aflate la centrala apropiată de la Natanz, piesa centrală a programului său nuclear, distrusă prin sabotaj în 2020.

Potrivit lui Albright, instalațiile sunt construite la adâncimi mult mai mari decât instalația de îmbogățire a uraniului de la Fordow, aflată în apropierea orașului sfânt Qom.

Imaginile comerciale din satelit realizate pe 29 martie au arătat intrări întărite ale complexelor, panouri înalte de zid instalate de-a lungul marginilor unui drum amenajat care înconjoară vârful muntelui, precum și excavații pentru instalarea altor panouri, potrivit raportului.

