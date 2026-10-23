Imagini false cu jandarmi în genunchi la protestul pro-Georgescu de la Curtea de Apel

Jandarmeria avertizează în legătură cu circulația în mediul online a unor imagini în care apar jandarmi în genunchi în fața manifestanților care au cerut, vineri, eliberarea lui Călin Georgescu în fața Curții de Apel București.

„În mediul online circulă imagini FALSE în care apar mai multe persoane îmbrăcate într-o ținută care imită uniforma de jandarmerie și care sunt prezentate în timp ce îngenunchează în fața unei mulțimi”, se spune într-o postare pe contul de Facebook al Jandarmeriei Române.

Jandarmeria precizează că această situație nu a survenit la niciun eveniment la care au fost prezenți jandarmi.

„Imaginile sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfășurat astăzi în fața Curții de Apel București, această încercare având scopul de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică”, se spune în postare.

Jandarmeria recomandă verificarea informațiilor din surse oficiale și cere populației să evite răspândirea unor mesaje false pe rețelele sociale.

„Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale false și să le semnalați de urgență atunci când apar”, mai precizează sursa citată.

Mesaje de mobilizare la proteste pro-Georgescu

Curtea de Apel București a decis vineri ca fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu să rămână după gratii în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro. Decizia este definitivă. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.

Curtea de Apel a admis astfel contestația făcută de DIICOT la decizia Tribunalului București de plasare a lui Călin Georgescu sub arest la domiciliu.

După anunțul privind menținerea în arest a lui Călin Georgescu, pe principalul grup de Telegram al susținătorilor acestuia au apărut mai multe mesaje de mobilizare la proteste.

Este vorba de grupul de Telegram „Călin Georgescu COMUNITATEA OFICIALĂ”, creat și administrat de Alina Turturea, care a contribuit în 2024 la campania prezidențială a acestuia, conform Rise Project. Grupul de Telegram a fost folosit inclusiv de reprezentanți AUR pentru mobilizare la acțiuni de susținere a lui Georgescu.

După ce Turturea a postat pe grup anunțul că Georgescu rămâne în arest după ce Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT, unii membri au transmis mesaje de mobilizare la proteste, dar nu cu doar câteva mii de oameni.

„Până când vom înțelege că trebuie să fim în stradă sute de mii, domnul președinte va sta in arest”, a scris unul dintre ei, făcând referire la Georgescu, pe care îl consideră câștigătorul prezidențialelor din 2024.

„E important să ieșim în stradă totuși și să cerem dreptate. Am credința că Dumnezeu va face dreptate în cele din urmă. Doamne ajută!”, a scris un altul.