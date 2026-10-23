Zi importantă pentru Călin Georgescu. Decizia așteptată în instanță

Curtea de Apel București este așteptată vineri să ia o decizie cu privire la măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat că l-a înșelat pe un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a dispus plasarea lui Georgescu în arest la domiciliu, însă DIICOT a atacat decizia, iar Curtea de Apel București (CAB) urmează să judece contestația astăzi.

Fostul candidat se află în arest preventiv din 29 septembrie, când CAB a întors decizia Tribunalului București de a-l pune sub control judiciar.

„Am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi (luni, 19 octombrie, n.r.) către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026 ora 9:00. Până atunci, măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, conform unui anunț publicat, la începutul acestei săptămâni, pe contul de Facebook al lui Călin Georgescu.

Acuzațiile din dosarul de înșelăciune

Georgescu a fost reținut de procurori pe 21 septembrie, sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la o plângere depusă la DIICOT de un om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, care susține că a fost păgubit cu 1,1 milioane de euro.

Conform procurorilor, Leu l-a cunoscut pe Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu, iar politicianul i-a propus implicarea într-o afacere cu tranzacții cu metale prețioase.

Afacerea avea nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro, iar Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care, la rândul său, i-a prezentat un cetățean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveția.

În continuare, pentru a obține creditul, lui Leu i s-a cerut să achite o garanție de 1 milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiți pentru a finanța campania lui Georgescu la prezidențiale. Procurorii spun că pentru această ultimă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli.

DIICOT mai susține că victima a fost convinsă apoi să transfere încă 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate crește la 15 milioane de euro.

Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanției totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii.

În arest preventiv se află și Ionel Rusen. Curtea de Apel București i-a respins acestuia contestația pe 21 octombrie.

Conform unor stenograme din dosarul de înșelăciune obținute de HotNews, Călin Georgescu i-a cerut lui Ionel Rusen să se intereseze cum poate obține azil politic în Italia, atât pentru el, cât și pentru persoane din anturajul său. În paralel, cei doi discutau despre găsirea unei vile în Toscana și a unui job „de ochii lumii”.

Călin Georgescu este vizat de alte patru dosare

Joi, fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost audiat într-un al cincilea dosar deschis pe numele său, în care, conform unor surse judiciare citate de TVR Info și Digi24, este urmărit penal sub acuzația că a făcut salutul legionar în fața susținătorilor săi, care îl așteptau la Poliția Buftea când venea să semneze pentru controlul judiciar, în octombrie 2025.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.

Cu doar o zi în urmă, pe 21 octombrie, Călin Georgescu fusese audiat la DIICOT într-o altă speță, în care este suspectat că a cerut distrugerea unor dispozitive folosite de anchetatori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Potrivit DIICOT, fostul candidat urmărea „alterarea datelor informatice și perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare”.

În celelalte două dosare, în care este acuzat de propagandă legionară, respectiv complicitate la tentativă de lovitură de stat, Georgescu a fost deja trimis în judecată.