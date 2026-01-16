Imaginile zilei: Fostul „rege al asfaltului” a ieșit din închisoare după ce i-a fost redusă pedeapsa

Nelu Iordache a fost eliberat vineri din închisoare după ce Curtea de Apel Bucureşti a admis o contestaţie în anulare depusă de omul de afaceri Nelu Iordache şi i-a redus acestuia condamnarea primită în dosarul fraudei cu fonduri europene alocate pentru construcţia autostrăzii Nădlac-Arad .

Astfel, Iui Iordache i-a fost redusă pedeapsa de la 11 ani şi 9 luni la 5 ani şi 10 luni închisoare. Supranumit „Regele asfaltului”, acesta a fost condamnat în acest dosar în 8 septembrie 2021, pentru mai multe infracţiuni, la care s-a adăugat o altă pedeapsă de 6 ani primită în dosarul Transalpina.

Acesta a stat în închisoare 4 ani și 130 de zile.

A mai scăpat de o condamnare la 12 ani de închisoare tot prin prescrierea faptelor

Trebuie menţionat că Nelu Iordache a mai scăpat de o condamnare de 12 ani şi 6 luni închisoare primită la instanţa de fond în dosarul delapidării companiei de transport aerian Blue Air, tot prin prescrierea faptelor, precum şi de un alt dosar de evaziune fiscală, care se referea la achiziţii fictive de materiale de construcţie în contul firmei Romstrade.