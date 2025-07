„Îmi stric copilul dacă îl las în vacanță să stea pe telefon?” Opinia unui psiholog și cum procedează, în realitate, părinții din ziua de azi

Unul dintre cele mai frecvente motive de îngrijorare pe care le aud de la părinți care ajung în cabinet, mai ales când se apropie vacanțele, este aceasta: „Oare greșim că ne lăsăm copilul prea mult pe telefon?”. Aceste cuvinte sunt însoțite mereu de o ușoară anxietate, dar și de vinovăție. Teama de a nu ne „strica” prea tare copiii și vinovăția de a face acest lucru.

Dar în ziua de azi ce părinte responsabil nu și-a pus măcar o dată aceste întrebări? Într-o lume în care conectarea online pare să fi devenit moneda universală a relaxării, vacanțele, momente pe care le vedem ca fiind în mod natural dedicate conectării cu familia, au fost infiltrate de prezența constantă a ecranelor. Iar pentru mulți dintre noi, părinții, această realitate vine însoțită de un conflict interior: să le permitem copiilor accesul la telefon pentru a ne oferi nouă înșine o clipă de liniște sau să fim consecvenți și să impunem limite stricte, însă cu riscul unor certuri sau frustrări?

Când vine regretul

Ca mulți alți părinți, și eu îmi amintesc multe, poate prea multe vacanțe în care, după joacă sau bălăceală, fiul meu mi-a cerut telefonul „doar puțin, că e obosit”. Am acceptat. Apoi, acel „puțin” s-a transformat în aproape o oră. De fiecare dată când am trecut prin astfel de momente, am simțit în mine o voce critică, care m-a făcut să mă simt vinovat.

