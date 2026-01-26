Impactul BAT în România și evoluția industriei tutunului

Joi, 22 ianuarie 2026, Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer împreună cu Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est și GM BAT România, au susținut o conferință de presă în care s-a discutat despre transformarea business-ului BAT prin noile categorii de produse fără fum și rolul Omni™, platforma lansată în 2024 care integrează cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului. Pe agenda discuției s-au aflat și strategia de reducere a riscurilor asociate fumatului și impactul său în evoluția industriei tutunului, dar și obiectivul strategic al BAT – A Better Tomorrow™.

Kingsley Wheaton ocupă funcția de Chief Corporate Officer în cadrul Management Board al BAT, unde coordonează activitățile de afaceri corporative și reglementare ale companiei. Începând cu 1 aprilie 2023, Jorge Araya este Directorul Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT și coordonează de la București operațiunile BAT din cele 13 țări incluse în această arie: România, Italia, Turcia, Bulgaria, Ucraina, Serbia, Albania, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia, Croația și Kosovo.

Impactul economic al BAT în România – 28 de ani de prezență

Compania BAT este prezentă în România de peste 28 de ani, odată cu începerea producției la fabrica din Ploiești în 1997, și este una dintre marile companii internaționale care investesc în România pe termen lung, devenind în timp un partener solid al economiei românești.

În primii 25 de ani de prezență pe piața românească, impactul BAT în economie este semnificativ: 125 de miliarde de euro contribuție totală și 24 de miliarde de euro plătiți direct la bugetul de stat sub formă de taxe și accize. Astăzi,BAT este liderul pieței de produse din tutun și nicotină în România, cu circa 50% cotă de piață, și al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul de stat în 2024, cu peste 11,5 miliarde de lei plătiți sub formă de taxe și accize.

BAT contribuie în mod pozitiv la balanța comercială a României, fiind un producător și exportator de top de produse agricole prin intermediul fabricii de la Ploiești, a doua cea mai mare a grupului din Uniunea Europeană: peste 70% din volumele produse local sunt exportate către țări din lumea întreagă.

Pentru BAT, România este una dintre cele mai importante piețe. Fabrica de la Ploiești a fost prima unitate de producție din Uniunea Europeană pentru consumabilele din tutun pentru glo, dispozitivul BAT pentru încălzirea tutunului, iar investițiile totale derulate până în prezent în dezvoltarea fabricii se ridică la peste 500 de milioane de euro.

Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est și GM BAT România

„BAT România este una dintre cele mai mari unități de business în lumea BAT. Avem o fabrică în Ploiești, care este a doua mai mare fabrică în Europa. Și, din Ploiești, exportăm către foarte multe alte țări din Europa. 70% din ceea ce fabricăm aici se exportă. Suntem foarte mândri de business-ul nostru din România și suntem mândri și de echipa de aici”, a declarat Jorge Araya, Director al Ariei Europa de Sud Est și GM BAT Romania.

Coordonați activitatea BAT în România și în alte 12 țări din regiune. Având această perspectivă de ansamblu, care credeți că sunt punctele forte ale României în atragerea investițiilor, în comparație cu celelalte țări pe care le coordonați?

„M-am alăturat BAT cu circa 31 ani în urmă și am lucrat în multe țări în toată lumea. De trei ani mă aflu în România și nicăieri nu am întâlnit calitatea extraordinară a oamenilor de aici. Nivelul de pregătire, al dedicării, etica muncii, rigoarea și pasiunea pe care oamenii de aici le pun în ceea ce fac sunt fascinante. Am participat în mai multe forumuri, pledând pentru investițiile externe în România, și acesta a fost întotdeauna primul element pe care m-am bazat atunci când am invitat investitori să-și aducă business-ul și capitalul lor aici.

Al doilea lucru este faptul că suntem membri UE, iar asta ne oferă accesul și cadrul pentru a construi business-ul în Europa. Al treilea lucru este stabilitatea fiscală și a reglementărilor pentru business-uri care funcționează pe baza acestora și care ne permit să avem planuri pe termen lung. Business-urile mari, precum e compania noastră, nu fac planuri pentru anul următor, ci pentru următorii 5 sau 10 ani. Iar atunci când ai în față un orizont care îți oferă stabilitate politică și economică, ai încredere că investești unde trebuie. Dar totul pornește de la oameni. Și în România am găsit oameni de o calitate excepțională”, a declarat Jorge Araya.

Reducerea riscurilor asociate fumatului

În cadrul conferinței s-a pus accent pe reducerea efectelor nocive ale fumatului ca strategie de sănătate publică care recunoaște impactul grav al fumatului asupra sănătății și urmărește reducerea sa, încurajând fumătorii să renunțe și pe cei care nu pot, să treacă la alternative potențial mai puțin riscante.

În 2024, BAT a lansat Omni™, o platformă comprehensivă care integrează cercetarea și știința dezvoltate în cadrul companiei în sprijinul reducerii riscurilor asociate fumatului. BAT investește considerabil în cercetarea științifică pentru a susține dezvoltarea și reglementarea noilor categorii de produse. Abordarea companiei include atât studii interne, cât și cercetări independente realizate de terți, toate publicate în mod transparent pe platforma Omni™, pentru a asigura credibilitate și încredere în acest demers.

Kingsley Wheaton, Chief Corporate Officer

Întrebat ce au îmbunătățit sau modificat studiile științifice, Kingsley Wheaton a răspuns: „Omni™ este o platformă foarte importantă pentru noi. Când ne gândim la trecerea de la produse cu nicotină bazate pe ardere la produse cu nicotină fără fum, este foarte, foarte important să fim ghidați de studii științifice. Cu Omni™ am vrut să adunăm toate aceste studii laolaltă. Există aproximativ 300 de articole științifice realizate de BAT și peste 600 materiale evaluate și analizate de experți care formează baza platformei Omni™, lansată în septembrie 2024, în Londra. Iar acest lucru ne permite să ne gândim la un viitor în care suntem un business predominant fără fum până în 2030, ceea ce înseamnă că mai mult de 50% din venitul nostru în următorii cinci ani va veni din produse fără fum, mai degrabă decât din produse cu ardere.”

Ce se întâmplă când consumatorii nu știu prea multe despre diferențele de risc între produse? „Unul dintre motivele pentru care am creat Omni™ este pentru a aduna știința din spatele produselor noastre și a-i ajuta pe consumatori să înțeleagă mai bine diferența dintre produse. Componenta de informare a consumatorului este foarte importantă, pentru că ne dorim ca oamenii să înțeleagă pe deplin riscurile folosirii produselor fără fum. Mai ales acum, când încercăm să transformăm portofoliul nostru de produse cu ardere într-un portofoliu de produse fără fum, este important pentru consumatori să înțeleagă profilul relativ de risc pentru aceste produse”, este de părere Kingsley Wheaton.

BAT investește semnificativ în cercetare științifică și inovație pentru dezvoltarea produselor cu potențial de risc redus. Care sunt cele mai recente concluzii ale cercetărilor și cum pot acestea contribui la un dialog public mai informat despre rolul noilor categorii de produse în reducerea riscurilor asociate fumatului?

„Știința este absolut critică atunci când ne gândim la transformarea industriei. Acesta este și motivul pentru care am lansat Omni. Acesta e motivul pentru care încurajăm pe toată lumea să ia parte la dialogul pe care vrem să îl creăm. Cred că este foarte mult vorba despre a aduna dovezi științifice care demonstrează că există o alternativă fără fum a produselor pe bază de tutun și nicotină.

Dacă ne uităm la cele mai recente studii pe care le avem pentru produse de vapat sau cele care încălzesc tutunul, acestea pot fi cu până la 95% mai puțin dăunătoare decât cele clasice. Pentru reducerea incidenței fumatului, Organizația Mondială a Sănătății a setat pragul de la 5% și mai jos din populație care fumează. Suedia a stabilit deja un reper în acest sens”, a declarat Kingsley Wheaton.

Lupta împotriva traficului ilicit de produse

În discuție s-a adus și faptul că BAT este un partener solid al autorităților în lupta împotriva contrabandei și a traficului ilicit de produse, un fenomen cu un puternic impact asupra dezvoltării economice și sociale a comunităților. România are aproximativ 2,000 de kilometri de graniță cu state non-UE, iar contrabanda cu țigări a reprezentat întotdeauna un factor de risc major pentru bugetul statului și pentru siguranța comunităților.

BAT România a dezvoltat în 2017 platforma www.stopcontrabanda.ro, primul integrator în timp real al capturilor de țigarete ilegale din România, un proiect care a crescut în timp și prin prisma parteneriatului solid cu autoritățile cu atribuții în domeniu.

În prezent, StopContrabanda a devenit una dintre principalele surse de informare în domeniul capturilor de țigarete ilegale atât pentru autorități, cât și pentru publicul larg, prin campanii de informare și conștientizare privind reglementările în domeniul traficului ilicit și al riscurilor contrabandei la adresa siguranței comunităților și a dezvoltării economice. Potrivit studiului Novel Research, în 2025, media anuală a comerțului ilegal cu țigarete a fost de 10,6%, iar în noiembrie 2025 contrabanda cu produse din tutun a atins nivelul de 12,6% din totalul pieței, un nivel record pentru ultimii 5 ani. Un nivel scăzut al traficului ilicit cu țigarete înseamnă implicit și venituri mai mari la bugetul de stat.

Articol susținut de BAT