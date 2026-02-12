„Impactul este devastator”. Ce se va întâmpla cu piața auto în 2026, anul în care programul Rabla este mai nesigur ca niciodată

După patru ani de creștere, piața auto românească ar putea scădea în 2026, în contextul multor incertitudini, inclusiv legat despre programul Rabla, afirmă Dan Vardie, președintele APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile din România): „Nu am mai întâlnit țară europeană unde să existe atât de multe incertitudini”

Un an complicat de prognozat

Dan Vardie a spus, joi, într-o conferință de presă, că doi factori au avut „un impact devastator” pentru piața auto: instabilitatea politică, dar și programul Rabla, care a fost suspendat. APIA alcătuiește la fiecare început de an o prognoză detaliată pentru piața mașinilor noi.

În prezent, este imposibil de spus dacă programul Rabla se va ține anul acesta și nici măcar dacă va exista unul cu buget mic. În ianuarie, ministra Mediului, Diana Buzoianu, spunea că nu se știe dacă va exista programul Rabla în 2026 și preciza că cel mai probabil va avea ca prioritate finalizarea proiectelor din PNRR care nu au mai avut bani din fonduri europene. Bugetul AFM nu a fost încă stabilit.

Președintele APIA spune că programul Rabla era util și era un instrument important în piață, iar în 2026 „impactul este devastator în primul rând pentru oameni”, fiindcă oamenii vor să știe ce urmează, vor să-și facă socotelile, să afle dacă vor primii bani pentru a-și lua mașină nouă. „Trebuie să fie predictibilitate, iar lipsa ei este mama problemelor. Ce decizie poți să iei, dacă nu ai predictibilitate? Nu am mai întâlnit țară europeană unde să existe atât de multe incertitudini”, spune președintele APIA.

În general, prin Rabla se cumpărau cel puțin 15.000 de mașini noi, dar în cei mai buni ani s-a trecut de 30.000.

Reamintim că programul Rabla din 2025 a fost suspendat în iunie, cu o zi înainte de data la care ar fi trebuit să înceapă. A fost reluat la final de septembrie, cu un buget de câteva ori mai mic, însă pentru că subvențiile (ecotichete) pentru mașini electrice au fost de numai 3.700 euro, programul nu a avut mare succes, iar fondurile au fost mutate către mașini pe benzină.

Din cauza ecotichetului cu valoare mică, înmatriculările de mașini full-electrice noi au scăzut anul trecut cu 9%, până la 8.800 de unități. Cel mai bun an a fost 2023, cu peste 15.000 de electrice. În UE, vânzările de mașini electrice au crescut puternic anul trecut.

O piață în scădere, dar și cu unele segmente în creștere puternică

APIA estimează că piața mașinilor noi va scădea cu 2% în 2026, față de 2025, spre 153.000 de unități. Piața nu a mai revenit în ultimii ani la nivelul de dinaintea pandemiei, adică 160.000 de mașini. În 2021 a fost cel mai scăzut nivel din ultimii ani, cu un total de 120.000 de mașini.

Estimarea asociației este că înmatriculările de mașini pe benzină vor scădea cu 38%, iar cele pe motorină, cu 39%. Acest declin va fi „echilibat” de creșterile așteptate la hibride: 40% la full hybrid și 20% la mașinile plug-in hybrid.

Estimările arată că se vor vinde în țară peste 100.000 de mașini hibride, în timp ce la full-electrice va fi o creștere mică (8%) și s-ar putea ajunge la aproape 10.000.

La mașini pe benzină se estimează că totalul va fi de 35.000, ceea ce înseamnă mai puțin de jumătate față de cifrele din 2020. La diesel, declinul este mai „abrupt”, estimarea fiind 7.500 pentru anul în curs, scădere de peste 60% față de 2024.

SUV-ul va fi, și pe mai departe, cel mai căutat segment, cu 83.000 de mașini dintre cele 153.000 estimate a fi înmatriculate în acest an. Spre comparație, în anul 2020 au fost sub 50.000 de SUV-uri.

Segmentul C rămâne al doilea cel mai popular, cu 38.000 de mașini, scădere de 3.000 față de anul 2025.