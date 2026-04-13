Important lider al UDMR, după înfrângerea lui Viktor Orban: „În ultimii 16 ani, fără îndoială am simțit guvernul maghiar alături de noi”

Cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Președintele Consiliului Județean Covasna, Tamas Sandor, a transmis luni un mesaj după înfrângerea suferită de Viktor Orbán la alegerile parlamentare din Ungaria, afirmând că, în ultimii 16 ani, maghiarii din Transilvania au simțit sprijinul guvernului de la Budapesta.

Viktor Orbán, aflat la putere de 16 ani în Ungaria, și partidul său, Fidesz, au suferit o înfrângere zdrobitoare duminică, în fața formațiunii de opoziție Tisza, conduse de fostul aliat al premierului Péter Magyar, care a obținut o majoritate confortabilă pentru a demola actualul sistem.

Datele oficiale parțiale arată că 87,08% din voturile prin corespondență valide și numărate la alegerile de duminică din Ungaria – exprimate de etnicii maghiari din afara țării, în mare parte din România – au mers către Fidesz.

Într-o postare pe Facebook, Sandor a subliniat că „91% dintre maghiarii din Transilvania au susținut Fidesz-KDNP prin vot prin corespondență”, explicând acest rezultat prin faptul că „direcția politică națională reprezentată de guvernul de la Budapesta a coincis cu valorile maghiarilor din Ținutul Secuiesc”.

„În ultimii 16 ani, fără îndoială am simțit guvernul maghiar alături de noi și, prin urmare, am simțit și că singurătatea din Transilvania care a durat o sută de ani s-a încheiat. Multumim pentru asta – nu vom uita!”, a scris acesta.

Tamas Sandor a adăugat că rezultatul alegerilor deschide „un nou capitol” în Ungaria

„Așa funcționează democrația. Majoritatea alegătorilor maghiari au dat o șansă Partidului Tisa și lui Peter Magyar. Aceștia au fost puternic împuterniciți; ne dorim ca, în acest fel, relațiile maghiaro-maghiare să rămână corecte și bazate pe respect reciproc. Dumnezeu să apere Ținutul Secuiesc! Dumnezeu să apere Ungaria!”, a conchis acesta.

Alte reacții din UDMR: „Am greșit”

Tanczos Barna, vicepremier și senator UDMR, a declarat că rezultatul alegerilor anunță intrarea „într-o nouă eră, care este practic opusul celei de până acum în aproape toate aspectele”.

„Am greșit. Nu sunt singurul în această situație, dar nu am simțit, nu am văzut acea forță uriașă care a dus la victoria zdrobitoare a partidului TISZA în Ungaria”, a spus Tanczos Barna, care a făcut luni dimineață o analiză după rezultatele de la alegerile din țara vecină.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a avut un mesaj scurt duminică noapte, după ce premierul ungar Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare.

„Alegerile din Ungaria s-au desfășurat cu o prezență record la vot. Un număr mare de maghiari, atât din țară, cât și din străinătate, și-au exercitat dreptul de vot. Felicit Partidul Tisza și pe Péter Magyar pentru victorie!”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe Facebook.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat anterior că îl susţine pe premierul Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

Kelemen Hunor, vizat de criticile lui Magyar: „Nu a fost corect”

Magyar a susținut că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. El a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

Magyar a spus că Kelemen Hunor „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.

„Cred că nu a fost corect”, a afirmat acesta, adăugând însă că intenționează să discute direct cu liderul UDMR: „O să vorbesc cu Kelemen Hunor și o să îi spun că nu port ranchiună”.

Ulterior, Kelemen Hunor a declarat că alegerile din Ungaria s-au desfășurat „corect”, iar decizia electoratului este una „clară”, și a precizat că l-a felicitat pe Peter Magyar după victoria obținută în fața premierului Viktor Orban.