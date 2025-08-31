„Imposibil”. Avertismentul Crucii Roșii privind milionul de oameni din orașul Gaza

Crucea Roșie a transmis că o masivă evacuare a populației din orașul Gaza este „imposibilă”, avertismentul venind în contextul în care Israelul își întețește asediul asupra acestei mari aglomerări urbane în vederea unei ofensive majore împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas, transmite AFP.

În timp ce Fâșia Gaza este devastată de cele aproape 23 de luni de război, organizația de prim ajutor Civil Defense a raportat sâmbătă 66 de morți în urma mai multor atacuri israeliene pe teritoriul palestinian, în special în orașul Gaza.

În ciuda presiunilor crescânde, atât din străinătate, cât și din Israel, pentru a pune capăt războiului, guvernul israelian subliniază că dorește să continue ofensiva, iar armata se pregătește pentru un asalt generalizat asupra orașului Gaza. Armata susține că este „inevitabilă” evacuarea aglomerării urbane.

Evacuarea unui milion de oameni, „imposibilă”

„Este imposibil ca evacuarea în masă a orașului Gaza să poată fi realizată în condiții de siguranță și demnitate în condițiile actuale”, a declarat președinta Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), Mirjana Spoljaric.

Mii de locuitori au fugit deja din orașul situat în nordul teritoriului. Potrivit ONU, aproape un milion de persoane trăiesc în guvernoratul Gaza, care include orașul și împrejurimile sale.

Odată cu ofensiva asupra orașului Gaza, premierul israelian Benjamin Netanyahu și aliații săi de extremă dreapta spun că vor să anihileze Hamasului, al cărui atac fără precedent asupra Israelului din 7 octombrie 2023 a declanșat războiul, și să-i aducă înapoi pe ostaticii răpiți în acea zi și care sunt încă reținuți acolo.

Lovitură aeriană asupra unei tabere de corturi

Purtătorul de cuvânt al Apărării Civile din Gaza, Mahmoud Bassal, a declarat pentru France Presse că 66 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene din dimineața zilei de sâmbătă.

Potrivit lui Bassal, 12 persoane au fost ucise în urma unui atac aerian asupra corturilor care adăposteau persoane strămutate în cartierul al-Nasr, în vestul orașului Gaza.

Oum Imad Kaheel, care se afla în apropiere, a spus printre victimele acestui atac care „a făcut pământul să se cutremure” se află și copii.

„Oamenii țipau și intrau în panică, toată lumea alerga, încercând să salveze răniții și să recupereze martirii care zăceau pe pământ”, a declarat această femeie de 36 de ani pentru AFP.

„Bombardamentele [din această noapte] au fost absurde, nu s-au oprit nici măcar o secundă și nu am dormit”, a declarat Abou Mohammad Kishko, contactat telefonic în timp ce se afla, potrivit propriilor declarații, în cartierul Zeitoun.

Bărbatul în vârstă de 42 de ani a spus că nu a plecat din oraș pentru că „nu există niciun loc sigur” în Fâșia Gaza.

Israelienii spun că au „lovit un terorist Hamas”

Sâmbătă seara, armata israeliană a afirmat că a „lovit un terorist important al Hamas în zona orașului Gaza”, fără a da mai multe detalii despre identitatea acestuia.

Potrivit presei israeliene, care citează surse anonime din domeniul securității, ar fi vorba de purtătorul de cuvânt al aripii armate a Hamas, Abu Obeida.

În Israel, cei care se opun ofensivei planificate în orașul Gaza se tem că aceasta va costa viața mai multor soldați și va pune în pericol siguranța ostaticilor răpiți pe 7 octombrie și care sunt încă în viață.

Mii de oameni au manifestat sâmbătă seara la Tel Aviv și în alte orașe pentru a cere eliberarea ostaticilor și încetarea războiului.

„Netanyahu, dacă Matan se întoarce într-un sicriu (…), mă voi asigura personal că vei fi acuzat de crimă”, a spus =, cu puțin înainte de protest, liderul Forumului familiilor ostaticilor, Einav Zangauker, referindu-se la fiul său, răpit pe 7 octombrie.

Peste 63.000 de morți în Fâșia Gaza

Israelul a anunțat, de asemenea, că a identificat rămășițele unuia dintre cele două cadavre ale ostaticilor pe care armata le-a adus recent din Gaza. Este vorba de Idan Shtivi, un tânăr care a fost răpit la festivalul de muzică Tribe of Nova.

Atacul din 7 octombrie a provocat moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, în majoritate civili, potrivit unui bilanț al AFP pe baza datelor oficiale. Din cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă reținute în Gaza, dintre care aproximativ 20 sunt presupuse a fi în viață.

Represaliile militare israeliene au provocat cel puțin 63.371 de morți în Fâșia Gaza, majoritatea civili, potrivit cifrelor Ministerului Sănătății din Gaza, aflat sub autoritatea Hamas. Ministerul, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU, nu precizează numărul combatanților uciși.