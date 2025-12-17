Impozit de 7 ori mai mare pe apartamentele cumpărate pe firme, din 2026. Românii care fac bani pe AirBnB și Booking, „loviți” de taxe și pe persoană fizică – Legea 239/2025, pachetul fiscal Bolojan

Impozitul local pe apartamentele cumpărate pe firme va fi mai mare de până la 7,5 ori din anul 2026, comparativ cu 2025, potrivit pachetului fiscal al Guvernului Bolojan, proaspăt publicat în Monitorul Oficial. Creșterea substanțială a impozitului local va afecta în principal antreprenorii care au achiziționat astfel de locuințe ca investiții, pe persoană juridică. Pe de altă parte, Legea 239/2025 îi va „lovi” și pe românii care „lucrează pe persoană fizică” și fac un ban din închirierea în regim hotelier pe platforme precum AirBnB sau Booking.com.

