Impozitul minim pe cifra de afaceri și salariul minim – teme pe masa Guvernului / Bolojan s-a întâlnit cu reprezentanții IMM-urilor

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, vineri, cu reprezentanții Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (IMM România), pentru a discuta despre măsuri care urmează să fie luate pentru mediul de afaceri. În acest context, premierul Ilie Bolojan a afirmat că impozitul minim pe cifra de afaceri reprezintă un punct important pe agenda Guvernului, iar decizia finală va fi luată în sprijinul companiilor, bazându-se pe argumente economice și sociale solide.

O altă temă discutată la întâlnirea de la Palatul Victoria a fost stabilirea salariului minim brut pe economie garantat în plată pentru anul 2026. Subiectul a făcut deja obiectul unor consultări extinse între Guvern și partenerii sociali, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru dialog social, iar o decizie urmează să fie luată în curând.

De asemenea, la inițiativa mediului de afaceri, au fost analizate probleme specifice sectorului transporturilor. Discuțiile au vizat returnarea parțială a accizei suplimentare pentru carburant, combaterea evaziunii fiscale din sector și accesul la finanțări europene pentru achiziționarea de autovehicule nepoluante.

La întâlnire au participat, din partea Guvernului, directorul de cabinet al premierului cu rang de secretar de stat, Ana-Smărăndița Irina, și consilierul onorific al premierului, Ionuț Dumitru. Din partea IMM România, au fost prezenți Florin Jianu (președinte), Florin Duma (prim-vicepreședinte), Sterică Fudulea (secretar general), alături de reprezentanți ai patronatelor din sănătate (PALMED) și transporturi (FORT, ACDBR).