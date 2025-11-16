În așteptarea unui „acord istoric” misterios cu Franța, Zelenski anunță o înțelegere cu Grecia privind importurile de gaz. „Diplomație fructuoasă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, duminică, că va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz și a mai precizat că se așteaptă la un „acord istoric cu Franța”, la începutul unui turneu european, relatează dpa.

„Diplomație fructuoasă în zilele următoare”, a postat Zelenski pe X, într-o înregistrare video în care se află pe culoarul unui tren. El a estimat valoarea contractului cu Grecia la 2 miliarde de euro.

Importurile sunt necesare pentru a compensa deficitul din producția ucraineană ca rezultat al loviturilor ruse aeriene asupra infrastructurii energetice a țării sale. Livrările vor fi finanțate prin ajutor european, a precizat el.

„Acordul istoric” cu Franța, unde liderul ucrainean se va afla luni, este „de a întări aviația noastră de luptă și apărarea aeriană”, a scris Zelenski. El nu a furnizat alte detalii, dar Franța a furnizat Kievului avioane de luptă Mirage, precum și ale sisteme.

Zelenski a menționat că de asemenea că va vizita Spania pentru discuții privind „dezvoltarea apărării noastre aeriene și a inițiativelor cu partenerii”, dar nu a precizat ce și-ar dori să primească de la guvernul de la Madrid.

El a anunțat totuși că sistemele de apărare aeriană și rachetele sunt o prioritate pentru Ucraina.

Ucraina se apără de peste trei ani și jumătate împotriva unei invazii ruse. Pagubele create în țară sunt enorme, în principal din cauza atacurilor constante cu drone, rachete și rachete de croazieră ale Rusiei, notează dpa, prealuată de Agerpres.