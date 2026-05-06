În cât timp ajunge nava de lux afectată de focarul de hantavirus în Spania. Planul pentru pasageri, după ce 3 au murit, iar alți 3 au fost evacuați

Nava de croazieră MV Hondius, ancorată în largul portului din Praia, capitala Capului Verde, pe 6 mai 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Nava de lux de croazieră afectată de focarul mortal de hantavirus și blocată de duminică în largul coastelor Capului Verde urmează să plece în curând, chiar miercuri, spre Spania, după ce trei persoane, dintre care două grav bolnave, au fost evacuate, informează Reuters.

Nava MV Hondius, cu aproape 150 de oameni la bord, este așteptată să acosteze în Tenerife, Spania, în Insulele Canare, în termen de trei zile, a declarat ministrul spaniol al Sănătății, adăugând că cei care se află încă la bord nu prezintă simptome ale bolii.

Odată ajunși în Tenerife, dacă sunt încă sănătoși, toți cetățenii care nu sunt spanioli vor fi repatriați în țările lor, a precizat ministrul Monica Garcia, într-o conferință de presă susținută la Madrid.

Carantină

Cei 14 pasageri spanioli vor fi plasați în carantină într-un spital militar din Madrid, a spus Garcia. Durata carantinei va depinde de momentul în care aceștia ar fi putut intra în contact cu virusul, a spus ea, adăugând că virusul are o perioadă de incubație de 45 de zile.

Trei persoane – un cuplu olandez și un cetățean german – au murit până acum în urma izbucnirii focarului.

Opt persoane – inclusiv un cetățean elvețian care s-a întors acasă și este tratat la Zurich – sunt suspectate că s-au infectat cu virusul, trei dintre ele fiind confirmate prin teste de laborator, a transmis Organizația Mondială a Sănătății (OMS).

Africa de Sud a confirmat că a identificat printre victime tulpina Andes a virusului care se poate – în cazuri rare – transmite de la om la om prin contact foarte apropiat.

„Aceasta este singura tulpină (de hantavirus) despre care se știe că provoacă transmiterea de la om la om, dar o astfel de transmitere este foarte rară și… are loc doar în urma unui contact foarte strâns”, a precizat Ministerul Sănătății din Africa de Sud.

Trei oameni, evacuați

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat, într-o postare pe rețeaua de socializare X, că cele trei persoane evacuate miercuri de pe nava de croazieră se îndreaptă spre Olanda.

Ministerul olandez de Externe a precizat că printre aceste persoane se află un olandez, un german și un britanic și că aceștia vor fi transportați la spitale specializate din Europa.

Doi dintre cei evacuați prezentau simptome acute, a transmis operatorul navei MV Hondius, Oceanwide Expeditions. A treia persoană avea legături apropiate cu pasagerul german care a decedat pe navă pe 2 mai. Ministerul olandez a mai transmis că acea persoană era posibil infectată cu virusul.

Nava a plecat din sudul Argentinei la sfârșitul lunii martie și a călătorit către unele dintre cele mai îndepărtate locuri de pe Pământ.

Capul Verde ar fi trebuit să fie destinația finală a navei, dar națiunea arhipelagică din largul Africii de Vest nu a permis pasagerilor să debarce din cauza focarului.

„Foarte, foarte diferit de COVID”

După izbucnirea focarului, OMS a afirmat că riscul pentru populație în general, reprezentat de acest virus transmis de obicei de rozătoare, este scăzut și a subliniat miercuri că situația rămâne neschimbată.

„Așadar, când vorbim de contact strâns (în cazul transmiterii de la om la om), ne referim la un contact fizic foarte strâns, fie că este vorba de împărțirea unei camere cu paturi supraetajate sau a unei cabine, de acordarea de îngrijiri medicale, de exemplu, (ceea ce este) foarte, foarte diferit de COVID și foarte diferit de gripă”, a declarat, pentru Reuters, Maria Van Kerkhove, directoarea departamentului de gestionare a epidemiilor și pandemiilor din cadrul OMS.

Van Kerkhove a spus că OMS colaborează cu țările pentru a urmări pasagerii care au părăsit nava la Sfânta Elena, în Atlanticul de Sud, înainte ca aceasta să ajungă în Capul Verde.

Africa de Sud a identificat 65 de persoane care au intrat în contact cu persoane cu cazuri confirmate sau suspectate de hantavirus, iar alte țări au identificat 12, a declarat reprezentanta OMS în Africa de Sud, Shenaaz El-Halabi.

Mărturia unui pasager aflat la bord

Căpitanul navei ține pasagerii la curent, iar celor aflați la bord li s-a recomandat să limiteze contactul strâns cu alți pasageri și să folosească regulat dezinfectant pentru mâini, a declarat unul dintre pasageri, Kasem Hato, pentru agenția internațională de presă.

„Oamenii iau situația în serios, dar fără panică, încercând să păstreze distanțarea fizică și purtând măști pentru a fi în siguranță”, a spus el.

„Zilele noastre au decurs aproape normal, așteptând ca autoritățile să găsească o soluție, dar moralul pe navă este ridicat și ne ocupăm timpul citind, vizionând filme, savurând băuturi calde și alte activități de acest gen”, a adăugat Hato.