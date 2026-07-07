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În cazul Viorel Pașca s-a ajuns la o problemă de siguranță națională. Oare SRI știe despre ea?

Senior editor

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Când încrederea în stat este la cota zero, cum se poate pregăti o societate pentru o amenințare externă?

  • O bună parte din societate este convinsă că Viorel Pașca este victima unei răfuieli politice. Pare să nu mai conteze nici acuzațiile procurorilor, nici ce spun specialiștii avizați să vorbească despre acest caz. 
  • Cum s-a văzut în spațiul public cazul căminelor ilegale din Bihor, ce teorii circulă și ce legături pot fi făcute cu știrile privind un eventual atac al Rusiei în Polonia.