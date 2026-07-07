În cazul Viorel Pașca s-a ajuns la o problemă de siguranță națională. Oare SRI știe despre ea?

Când încrederea în stat este la cota zero, cum se poate pregăti o societate pentru o amenințare externă?

„Există justiție, dreptate, siguranță în România? Au fost doar speranțe călcate în picioare de specialii țării”.

„Să fie clar: cu toții am înțeles că acest episod recent din mass-media a fost unul pur politic. S-a făcut politică mizerabilă pe spatele acestui centru social”.

„(n.r – Viorel Pașca) a vrut să predea bolnavii statului nostru eșuat, dar statul a zis că nu-i vrea, că-i prea ocupat să se plimbe cu avioanele Nordis și să fure banii publici”.

Ce ați citit mai sus sunt câteva dintre comentariile pe care le-am văzut pe Facebook, după descinderea procurorilor DIICOT la azilele neautorizate din Dumbrava, conduse de Viorel Pașca. Pe internet sunt foarte multe comentarii ale unor oameni pe acest subiect. Multe sunt de o duritate extremă.

Acuzații de comandă politică

Ideea dominantă în dezbaterea publică este următoarea: un om religios, Viorel Pașca, cu suflet mare, avea grijă de oamenii cei mai năpăstuiți ai țării, de care statul voia să scape. Iar acum tot statul, prin instituțiile sale de forță, s-a repezit asupra lui, la o comandă politică.

În această poveste nu mai contează ce acuză procurorii, și anume că Viorel Pașca ar fi profitat de bunurile și banii acelor sărmani, pe care-i ținea în casele sale, în condiții improprii. Ar fi existat chiar și un abuz sexual, mai spun anchetatorii.

Și nu pare să mai conteze nici ce spune una dintre persoanele cele mai avizate din România să vorbească despre abuzurile din centrele pentru persoane vulnerabile. Este vorba despre Georgiana Pascu, de la organizația pentru drepturile omului „Pledoarie pentru Demnitate – Centrul pentru Monitorizare și Justiție Socială”. Adică, exact persoana care a documentat „azilele groazei” din Voluntari și cea care a sesizat autoritățile despre neregulile din centrele lui Viorel Pașca.

Unii vor să-l lipească pe Bolojan de scandal

De altfel, dacă te uiți seara la Antena 3, e greu să nu te gândești că în spatele acțiunii se află o comandă politică. Acolo, ținta principală este Ilie Bolojan, care, pe vremea când era președinte la CJ Bihor, a lăudat activitatea ONG-ului lui Pașca.

Deci premierul demis știa și nu a făcut nimic în cazul „azilelor groazei” din Bihor – acesta este mesajul pe care trebuie să-l rețină poporul. Oricum, realitatea este că toată lumea știa despre azilele improvizate de la Dumbrava, iar politicienii l-au lăudat pe Pașca. De exemplu, Dacian Cioloș.

Tribunalul București: statul îi trimitea pacienți lui Pașca

Tribunalul București a respins arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, cerută de procurorii DIICOT, pe motiv că „unitățile medicale, serviciile de ambulanță, autorități ale administrației publice locale ori servicii publice de asistență socială au fost cele care au trimis mare parte dintre pacienți la Bihor, pentru că instituțiile de stat nu au găsit alte soluții pentru a le asigura protecția”.

Cu alte cuvinte, cum poate statul să-l acuze pe un om de ilegalități, dacă tot statul l-a pus pe acel om să facă respectivele ilegalități? Este o judecată simplistă, desigur, sunt multe nuanțe pe care Georgiana Pascu le-a surprins foarte bine în interviul pentru HotNews. Dar câți oameni mai au timp în ziua de astăzi pentru detalii?

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Pașca a început să aibă grijă de persoane vulnerabile, mulți oameni ai străzii, prin intermediul unei asociații care a adunat și donații în acest scop. Activitatea asociației s-a extins între timp și ar fi ajuns, potrivit afirmațiilor lui Pașca, să îngrijească peste 3500 de persoane în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.

Deși nu era autorizat pentru tipul acesta de activitate socială, Viorel Pașca a primit persoane cu probleme din toată țara, trimise acolo cu ambulanțe, inclusiv de Poliție, care le ridica de pe stradă și le ducea la Dumbrava, după cum a constat și Avocatul Poporului.

„Cum a fost posibil ca Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin să transfere, prin contract, 12 pacienți unei persoane fizice, iar ulterior șapte dintre ei să fie returnați, fără să se știe ce s-a întâmplat cu ceilalți cinci?”, se întreabă și Georgiana Pascu, de la Centrul pentru Resurse Juridice.

Un protest în sprijinul lui Viorel Pașca

Duminică seara, cam 2.500 de oameni s-au strâns în Piața Unirii din Oradea ca să-și manifeste susținerea pentru Viorel Pașca, potrivit publicației locale eBihoreanul. Oamenii au venit cu steagurile României, au strigat „Binele nu trebuie pedepsit”, „Stop abuzurilor”, „Viorel nevinovat”. Pe unul dintre afișe scria „Statul îi trimitea bolnavi la Dumbrava! Și tot statul îl acuză!” S-a cântat inclusiv imnul național al României.

O problemă de siguranță națională

Cazul Pașca ne spune mult despre societatea în care trăim. Ce vedem acum nu este doar neîncrederea în instituțiile statului, asta exista demult, ci de-a dreptul convingerea, fără dubiu, că statul este unul abuziv. Un opresor care vrea să-l bage după gratii pe un român bun.

Nu știu cât de extinsă este această credință, dar poate ar trebui s-o afle urgent instituțiile abilitate. Poate chiar SRI, care trebuie „să ne protejeze” democrația, după cum scrie pe site-ul propriu, și tot i-a fost invocat des numele în această criză politică. Neîncrederea unei mari părți din societate în stat este o problemă de siguranță națională.

Dacă reacția publică viscerală în fața unei anchete penale dintr-un caz de exploatare a unor oameni vulnerabili este de respingere, atunci cum am putea face față provocărilor viitoare?

Și am să dau un exemplu. Zilele trecute, o știre îngrijorătoare a circulat pe toate site-urile internaționale. SUA au avertizat Polonia că Rusia pregătește o provocare militară asupra sa, pentru a testa reacția NATO. Vă imaginați ce efecte în lanț ar avea un atac militar direct asupra unui stat NATO precum și răspunsul acestuia. Contextul internațional s-ar complica teribil, iar România este la granița de est a Europei, nu pe malul Atlanticului. Este greu de imaginat cum o societate cu încrederea prăbușită în stat poate construi o rezistență eficientă în fața unei amenințări externe. Sper să nu aflăm niciodată.

Sunt multe lucruri de rezolvat după cazul Viorel Pașca. Începând cu modul în care se face asistență socială în România (recomand articolul scris de Daniela Maci pe Contributors pe acest subiect), până la complicitățile funcționarilor, care pot duce la abuzurile privaților. Dar probabil că cel mai greu de reparat este încrederea.