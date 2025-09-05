În ce condiții vede Liga Arabă posibilă o „coexistență pașnică” în Orientul Mijlociu. Mesajul blocului după intensificarea ofensivei israeliene din Gaza

Liga Arabă a declarat că o coexistență pașnică în Orientul Mijlociu nu poate fi obținută fără un stat palestinian și fără a pune capăt a ceea ce a descris drept „practici ostile” ale Israelului, relatează AFP.

Într-o rezoluție prezentată de Egipt și Arabia Saudită și adoptată joi, Liga a declarat că „eșecul în a ajunge la o soluție justă pentru cauza palestiniană și practicile ostile ale puterii de ocupație” rămân obstacole majore în calea „coexistenței pașnice” în regiune.

Rezoluția a făcut parte dintr-o reuniune mai amplă de la Cairo, care s-a încheiat vineri și în care miniștrii arabi de externe au aprobat o „Viziune comună pentru securitate și cooperare în regiune”.

Reuniunea a avut loc în contextul în care forțele israeliene și-au intensificat ofensiva militară în zona orașului Gaza – cel mai mare centru urban din enclava palestiniană – și la doar câteva zile după ce ministrul israelian de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, a cerut anexarea unor zone din Cisiordania pentru „a îngropa ideea unui stat palestinian”.

În rezoluție, a cărei copie a fost obținută de AFP, blocul arab a declarat că pacea, cooperarea și coexistența durabile în Orientul Mijlociu nu sunt posibile atât timp cât Israelul continuă să ocupe teritorii arabe sau „emite amenințări implicite de a ocupa sau anexa alte teritorii arabe”.

Egiptul și Iordania au tratate de pace semnate cu Israel.

Emiratele Arabe Unite, Bahrainul și Marocul au normalizat relațiile cu Israelul în 2020, în cadrul Acordurilor Avraam, intermediate de SUA.

Discuțiile de normalizare a relațiilor dintre Arabia Saudită și Israel au fost înghețate după atacul Hamas din octombrie 2023, care a declanșat războiul din Gaza.

În rezoluția sa, Liga a declarat că orice rezolvare durabilă trebuie să se bazeze pe o soluție cu două state și pe Inițiativa de Pace Arabă din 2022, care propune o normalizare completă a relațiilor în schimbul retragerii israeliene depline de pe teritoriile pe care le-a ocupat în 1967.