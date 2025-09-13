În foarte multe joburi, inflația a anulat creșterile salariilor din primele 7 luni. Cum arată salariile pe tranșe de venit

În luna iulie 2025, salariul mediu net a fost 5.517 lei, în scădere cu 22 de lei (-0,4%) față de luna iunie, arată cele mai recente date transmise de Institutul Național de Statistică. Față de începutul anului, inflația a depășit creșterea salarială în trei sferturi din sectoarele economiei.

Cele mai mari salarii medii s-au acordat în domeniul privind extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale (12.061 lei) și în cel legat de fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (12.012 lei). Această grupă include fabricarea uleiurilor, inclusiv din reziduuri de tiței și fabricarea de diverse produse, precum white spirit, vaselină, parafină.

Precizăm că mediile calculate de Statistică includ salariile directorilor executivi, dar și ale celor din cele mai mici posturi.

Cele mai mici salarii medii au fost cele din hoteluri şi restaurante (3.397 lei) și în domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte (3.507 lei).

În sectorul bugetar, luna iulie 2025 a adus scăderi ale salariilor comparativ cu luna precedentă în învăţământ (-4,7%, în principal ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare), dar și în administraţia publică (-2,8%). Salariul net a crescut în iulie, comparativ cu luna precedentă, în sănătate şi asistență socială (+0,4%).

Indicele câştigului salarial real (calculat ca raport între creșterea salariilor și inflație) a fost 97,6% în luna iulie 2025 față de luna iulie 2024 și de 97,0% în luna iulie 2025 față de luna iunie 2025.

În ce domenii creșterea salarială a fost depășită de inflație

HotNews a calculat în ce domenii creșterea salarială din perioada ianuarie-iulie 2025 a fost depășită de inflația din intervalul ianuarie-iulie 2025. Pentru a calcula inflația din acest interval, am folosit calculatorul pus la dispoziție de INS.

Cele mai semnificative scăderi ale salariilor la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2, potrivit datelor transmise vineri de Statistică s-au înregistrat după cum urmează:

cu 10,8% în activităţi de editare;

între 6,0% și 10,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

între 2,0% și 5,5% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), fabricarea echipamentelor electrice, alte activităţi de servicii, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, transporturi pe apă.

Cele mai importante creşteri salariale au fost :

• 15,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

• între 4,0% și 8,5% în fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie, extracţia minereurilor metalifere, transporturi aeriene;

• între 2,0% și 3,5% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, activităţi de servicii anexe extracţiei, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, construcţii, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor textile, repararea, întreţinerea şi instalarea mașinilor şi echipamentelor, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (inclusiv repararea autovehiculelor şi motocicletelor), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice.