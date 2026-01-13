În Franța a avut loc anul trecut un eveniment demografic nemaivăzut de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial: „Frapant”

Franța a înregistrat mai multe decese decât nașteri în 2025: sporul natural al populației a devenit negativ pentru prima dată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, situându-se la minus 6.000 de persoane, a anunțat marți Institutul Național de Statistică și Studii Economice (INSEE), potrivit AFP.

„Ceea ce este frapant este cât de mult a scăzut sporul natural în doar câțiva ani, din cauza scăderii rapide a natalității”, a subliniat Sylvie Le Minez, șefa unității de studii demografice și sociale a INSEE, în cadrul unei conferințe de presă. Acest spor era de peste 200.000 de persoane în 2015.

Anul trecut, 651.000 de persoane au murit în Franța, adică o creștere a deceselor de 1,5 % față de 2024. Această creștere se explică în special prin epidemia de gripă din timpul iernii, „deosebit de virulentă în ianuarie” 2025, potrivit Institutului Național de Statistică.

Ea se înscrie, de asemenea, într-o tendință ascendentă pe termen mediu, numărul deceselor având tendința de a crește odată cu ajungerea la vârste cu mortalitate ridicată a celor din numeroasa generație cunoscută drept „baby-boomer”.

În paralel, în 2025 s-au născut 645.000 de copii, cu 2,1% mai puțin decât în anul precedent și cel mai redus nivel de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial pentru al patrulea an consecutiv.

Este vorba chiar de o scădere de 24% față de 2010, „anul în care s-a înregistrat ultimul vârf al natalității”.

Scăderea natalității se datorează scăderii fertilității, adică a numărului mediu de copii născuți de o femeie. Astfel, indicatorul conjunctural al fertilității (ICF) a continuat, de asemenea, să scadă și a ajuns la 1,56 copii pe femeie, după 1,61 în 2024, adică cel mai scăzut nivel de la sfârșitul Primului Război Mondial.

Această scădere se înscrie, de asemenea, într-o tendință pe termen mediu: acest indice este în scădere din 2010, când se ridica la 2,02 copii pe femeie în Franța metropolitană.

În ciuda acestor tendințe, populația franceză a crescut ușor (+0,25%) datorită soldului migrator pozitiv, adică diferența dintre numărul de persoane care au intrat și au ieșit din teritoriu, estimat la 176.000 de persoane.

La 1 ianuarie 2026, Franța avea astfel 69,1 milioane de locuitori, dintre care 2,3 milioane în departamentele de peste mări.

Foto: Florent Martin | Dreamstime.com